محمد بن زايد وأردوغان يبحثان مجالات التعاون

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الرئيس التركي والوفد المرافق في قصر الوطن في أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

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وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تطلعه إلى أن تعطي الزيارة دفعاً قوياً لمسار تعزيز التعاون وبناء مرحلة جديدة مزدهرة من العمل والشراكات، التي تصب في مصلحة البلدين وشعبيهما وجميع شعوب المنطقة.

كذلك استعرض الجانبان فرص التعاون المتنوعة المتاحة في البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.

دعم الجهود السلمية

وتبادل الجانبان أيضاً وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق توافق رؤى البلدين بشأن أهمية دعم الجهود والحلول السلمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والتي تشكل ركائز أساسية للتعاون والتنمية والتقدم نحو المستقبل الذي تتطلع إليه شعوبها ودولها.

وكانت الإمارات قد اعتبرت زيارة الرئيس التركي خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ونقلها إلى مستوى أكثر تقدماً.

كما كشفت أن العلاقات الإماراتية - التركية قد شهدت في نهاية عام 2021 نقلة نوعية تزامنت مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا تلبية لدعوة وجهها أردوغان، وذلك وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

آفاق جديدة

كذلك شدد البيان على حرص قيادتي الدولتين وممثلي حكومتيهما على تبادل الزيارات من أجل دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة واسعة من التعاون المثمر بين الجانبين.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل، الاثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية.

ورافق أردوغان وفد وزاري إلى أبوظبي، في زيارة تستغرق يومين، وتتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث فرص تطويرها.

كما ستشمل الزيارة توقيع اتفاقيات تهدف إلى تحقيق إسهامات مهمة في العلاقات الثنائية.