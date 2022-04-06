مجلس التعاون: لمسنا الحرص من المشاركين على مصلحة اليمن

أكد سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيخر، أن المجلس لمس الحرص من كل الأطراف المشاركة في المشاورات اليمنية المنعقدة في الرياض على مصلحة اليمن.

وأضاف في إحاطة حول المشاورات اليوم الأربعاء، أن المشاركين بدأوا في البحث عن حلول للانتقال باليمن إلى دولة آمنة ومستقرة.

مادة اعلانية

وقال إنهم سيستكملون ذلك يوم غد، وسيعلنون عن التوافق التام، مشيراً إلى أنه متفائل خصوصاً بعدد المشاركين في المشاورات.

كذلك، أوضح أن المشاركين يريدون إفساح المجال لتنفيذ قرارات مجلس التعاون المعنية بدعم الاقتصاد اليمني الصادر في قمة المجلس عام 2015.

وكان المنيخر أعلن أمس أن الوفاق هو عنوان المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض، مشيراً إلى أن المشاركين يسابقون الزمن للوصول إلى حل، مشيراً إلى أن دول المجلس لن تعارض ما يتفق عليه اليمنيون.

محاور النقاش

يذكر أن المحادثات اليمنية - اليمنية انطلقت في الرياض الأربعاء الماضي برعاية مجلس التعاون الخليجي.

ويشارك في تلك المشاورات التي تختتم في السابع من الشهر الجاري، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية، فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.