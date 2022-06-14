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الديوان الأميري الكويتي: ولي العهد بصحة جيدة

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الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويت
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح (أرشيفية)

الديوان الأميري الكويتي: ولي العهد بصحة جيدة

دبي - العربية.نت

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أفاد الديوان الأميري في الكويت بأن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت به وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة.

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يذكر أن الشيخ مشعل الأحمد أدى اليمين الدستورية وليا للعهد أمام مجلس الأمة الكويتي في أكتوبر 2020.

جاء ذلك بعد أن وافق البرلمان الكويتي بالإجماع على تولي الشيخ مشعل الأحمد، ولاية العهد في البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" حينها.

وولد الشيخ مشعل الصباح في الكويت سنة 1940، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وكلية "هندن" للشرطة في بريطانيا عام 1960.

والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة".

وأصبح الشيخ مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني في عام 2004، وكان رئيسا لجهاز أمن الدولة لمدة 13 عاما.

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