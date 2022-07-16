بايدن يدعو الرئيس الإماراتي لإجراء زيارة رسمية لواشنطن

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، لإجراء زيارة رسمية إلى واشنطن.

وقال بايدن بعدما التقى الشيخ محمد بن زايد، على هامش اجتماع مع قادة عرب في المملكة العربية السعودية من خلال قمة جدة للأمن والتنمية: "تحديات اليوم تزيد من أهمية التواصل بيننا. أريد أن أدعوك رسميًا للمجيء إلى الولايات المتحدة (...) قبل انتهاء هذه السنة".

مادة اعلانية

وقال الشيخ محمد بن زايد للرئيس بايدن: "أعمل على مد الجسور بين بلدينا".

وفي وقت سابق، أعلن ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، المشارك في القمة، أن "السعودية تسعى دائما لتعميق الترابط بين دولنا والدول الحليفة".

وأضاف: "نحيي الدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز".

هذا ويلتقي الرئيس الأميركي قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال القمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ويناقش الرئيس الأميركي أسعار النفط المتقلبة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الحرب الأوكرانية.