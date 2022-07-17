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في زيارة دولة هي الأولى.. فرنسا تستقبل محمد بن زايد

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تقديمه العزاء للشيخ محمد بن زايد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تقديمه العزاء للشيخ محمد بن زايد

في زيارة دولة هي الأولى.. فرنسا تستقبل محمد بن زايد

 باريس - سعد المسعودي

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يبدأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، زيارة إلى فرنسا لبحث أهم الملفات العربية والإقليمية وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب.

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وسيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإماراتي في قصر الإليزيه، حيث سيبحث الجانبان ملفات عدة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

تعميق الشراكة الاستراتيجية

كذلك سيبحث الطرفان مسألة الاستمرار في تعميق الشراكة الاستراتيجية التي توحد البلدين، لا سيما في مجالات الأمن والدفاع وتقنيات المستقبل والاستثمارات والثقافة والتعليم والفضاء.

وسيتعلق الأمر بتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية، ولا سيما الاستجابة لأزمة الطاقة العالمية وتسريع تحولات المناخ.

كما سيناقش الجانبان الجهود المشتركة لفرنسا والإمارات من أجل الاستقرار والأمن الإقليميين.

شوارع باريس تتزين بالأعلام الإماراتية والفرنسية (وام)
شوارع باريس تتزين بالأعلام الإماراتية والفرنسية (وام)

تداعيات الحرب الأوكرانية

إلى ذلك، سيتناول الرئيسان أهم القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتداعيات الحرب الأوكرانية وتعثر المفاوضات النووية مع إيران وموضوع الأمن الغذائي.

بدوره، اعتبر مستشار الرئيس السياسي لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل، أن اختيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لفرنسا لزيارتها، لفتة رمزية قوية تؤكد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الثنائية الفرنسية الإماراتية وتقارب الدولتين.

وأكد قصر الإليزيه أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعتبر ثاني زيارة دولة إماراتية لفرنسا بعد زيارة الراحل الشيخ زايد عام 1991، في ظل رئاسة الراحل فرانسوا ميتران.

يشار إلى أن أجندة الزيارة تبدأ في صباح غد الاثنين، حيث من المقرر أن يصل الشيخ محمد بن زايد إلى قصر الانفاليد، وسيكون في استقباله وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو.

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