شعر به سكان الإمارات.. زلزال يضرب إيران بقوة 5.5

وقع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر في مناطق في جنوب غرب إيران، اليوم السبت، فيما شعر سكان مدينة دبي في الإمارات بهزة أرضية خفيفة.
وأعلن المرصد الأميركي للزلازل، أن زلزالا ضرب جنوب إيران بقوة 5.5 على مقياس ريختر.
من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد الإماراتي عن زلزال محسوس في الدولة وليس له تأثير.
وفي 2 يوليو الماضي، ضربت هزات أرضية جنوبي إيران، فيما شعر بها بعض سكان الإمارات، حسبما أكدت مصادر رسمية.
وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في تغريدة، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت زلزالا بقوة 6.3 درجة جنوبي إيران.
وبعد نحو ساعتين، رصد زلزال آخر جنوبي إيران أيضا وبنفس القوة، وفق تغريدة أخرى للمركز.
كما أضاف المركز في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الزلزالين كانا محسوسين في مناطق مختلفة من الإمارات، وليس لهما تأثير.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن مركز الزلزال الأول كان على عمق 10 كيلومترات.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا حتفهم جنوبي البلاد.
يذكر أن إيران تقع عند تقاطع خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية، وعانت من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.
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