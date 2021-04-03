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قرب جسر في بغداد.. محاولة اغتيال معاون مدير المخابرات

عنصر أمن عراقي في بغداد - فرانس برس

قرب جسر في بغداد.. محاولة اغتيال معاون مدير المخابرات

محاولة اغتيال في بغداد.. نجاة مغاون مدير المخابرات

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دبي- العربية.نت

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نجا معاون مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، من محاولة اغتيال جنوبي بغداد.

وذكر مصدر أمني بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية أن " معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد المگصوصي نجا من محاولة اغتيال تعرض لها قرب منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد".

فيما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن ثلاث سيارات نوع "سلفادور" هاجمت عجلة المكصوصي أثناء عودته من محافظة واسط.

كما ذكرت أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من ضبط إحدى العجلات واعتقال ثلاث أشخاص من المهاجمين"، في حين لم يؤكد مصدر أمني رسمي الأمر.

تحديات أمنية

يأتي هذا في ما لا يزال العراق يواجه تحديات أمنية عدة، سواء عبر تنظيم داعش الذي لا يزال ينفذ بعض العمليات في مناطق متفرقة في البلاد، رغم الحملات الأمنية المتواصلة لاجتثاثه، فلا عن الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي تنفذ بين الفينة والاخى هجمات واستعراضات مسلحة في البلاد.

وكان آخرها في العاصمة العراقية التي شهدت الأسبوع الماضي، انتشاراً مسلحاً واستعراضاً عسكرياً من قبل فصيل مسلح يطلق على نفسه اسم "ربع الله".

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