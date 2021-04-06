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الكاظمي: زيارتي للسعودية والإمارات نجحتا بكل المعايير

الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

الكاظمي: زيارتي للسعودية والإمارات نجحتا بكل المعايير

رئيس وزراء العراق وقع اتفاقيات في السعودية وبحث العلاقات الثنائية مع الإمارات

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دبي - العربية.نت

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بعد زيارة شملت السعودية والإمارات، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان، أن زيارتيه إلى البلدين نجحتا بكل المعايير.

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جاء ذلك بعدما وصل بلاده عائدا من جولة شملت المملكة العربية السعودية، حيث التقى هناك الأربعاء الماضي، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وعقد الطرفان جلسة محادثات ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة.

5 اتفاقيات في مجالات عدة

كما تم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث وقع الطرفان 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

وضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع السعودية لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.

ولي العهد السعودي والكاظمي
ولي العهد السعودي والكاظمي

في موازاة ذلك، وبعد يومين من زيارته للمملكة، قام الكاظمي على رأس وفد وزاري بزيارة رسمية الأحد الماضي، لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحث خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وسبق ذلك إعلان الخطوط الجوية العراقية تدشين خط مباشر بين بغداد وأبوظبي مطلع أيار/مايو المقبل.

وكان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد قال خلال استقباله للكاظمي، إن "الإمارات دائما إلى جانب كل ما يحقق استقرار العراق ومصالح شعبه".

ولي عهد ابو ظبي والكاظمي
ولي عهد ابو ظبي والكاظمي

كما جرى خلال الزيارة واللقاءات الرسمية بحث آفاق التعاون على جميع المستويات، وسبل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الكاظمي في حوار مع الوكالة أن "الإمارات موطن النجاح و الإنجاز"، مثمناً مواقفها تجاه العراق وشعبه.

إلى ذلك، شدد على أن العلاقات الإماراتية - العراقية نموذج يحتذى للعلاقات الثنائية بين الأشقاء، وفقاً لقوله.

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