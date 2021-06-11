الكاتيوشا مجددا..العراق يضبط 4 منصات لاستهداف قاعدة بلد

مرة ثانية في أقل من يومين، أطلت صواريخ الكاتيوشا في العراق محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية.

فقد أعلنت القوات العراقية اليوم الجمعة أن المخابرات تمكنت بعد معلومات دقيقة، من ضبط أربعة صواريخ كاتيوشا مع أربع منصات مخبأة في أحد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين، كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية.

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وكانت القاعدة الواقعة في محافظة صلاح الدين، والتي التي تضمّ متعاقدين أميركيين، استهدفت أيضا مساء يوم الأربعاء بـ 3 صواريخ كاتيوشا، دون وقوع إصابات، بحسب ما أفاد في حينه مراسل العربية/الحدث.

مكافاة أميركية

كما استهدفت بالتزامن، قاعدة فيكتوريا العسكرية في مطار بغداد ب3 طائرات مسيرة.

يشار إلى أنه عادة ما تستهدف هجمات الكاتيوشا والدرون في العراق، قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أميركية.

وكانت تلك الهجمات التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى فصائل مسلحة وميليشيات مدعومة من طهران، تكثفت في الآونة الأخيرة، ما دفع واشنطن إلى الإعلان أمس الخميس عن مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن الهجمات التي تستهدف مصالحها.

وينسب خبراء ومراقبون تقنية المسيّرات المفخخة التي أدخلت في الآونة الأخيرة، إلى الفصائل الموالية لإيران في العراق، ويشبهونها بهجمات تشنّها ميليشيات الحوثي أيضا في اليمن، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

يذكر أن ما يقارب 42 هجوماً استهدف المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام (2021)، لا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف، قتل فيها متعاقدان أجنبيان مع التحالف وآخر عراقي.