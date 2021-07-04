.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكاظمي يكلف الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية

A US convoy from 2nd Battalion, 1st Marines, drives past power lines close to a temporary base that was a targeted last night by six mortars believed to be lobbed by insurgents on the outskirts of the Sunni Muslim city of Fallujah, 50km west from Baghdad, 16 June 2004. AFP PHOTO/Mauricio LIMA
أبراج للطاقة في بغداد (أرشيفية)
العراق والكاظمي

الكاظمي يكلف الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية

وزير النفط العراقي: "بريتيش بتروليم" تدرس الانسحاب من العراق.. مناخ الاستثمار غير مناسب لإبقاء كبار المستثمرين

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كلّف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وذلك بعد سلسلة هجمات تعرّضت لها على مدى الأيام الماضية أدت إلى انقطاع التيار.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة العراقية مساء السبت أن الكاظمي ترأس اجتماعاً طارئاً لمحافظي المحافظات، تقرّر فيه أن تتولّى قيادة العمليات المشتركة حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية وتخصيص قوّة خاصة لهذه المهام، بالإضافة لقيام قيادات الشرطة والمحافظين بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها وتخصيص مفارز خاصة بذلك.

الكاظمي خلال تراؤسه اجتماع طارئ لمحافظي المحافظات
الكاظمي خلال تراؤسه اجتماع طارئ لمحافظي المحافظات

كما قال الكاظمي، خلال ترأسه خلية أزمة الكهرباء، إنه لا يمكن تحميل حكومته "مسؤولية 17 سنة من الفساد والفوضى والهدر في مجال الكهرباء".

وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت السبت بياناً قالت فيه إن 61 خط نقل رئيسي للطاقة الكهربائية تعرّض لتخريب.

وأعلنت الحكومة في بيانها مقتل 7 أشخاص خلال صدّ العمليات التي حاولت استهداف أبراج الطاقة.

وبحسب السلطات، فإن معدل انتاج الطاقة عاد إلى العمل بشكل طبيعي، وبدأ انتاجَ 16 ألف ميغاواط في معامل انتاج الطاقة المحلية.

رجل في بغداد يشتري ألواح الثلج بسبب ارتفاع الحرارة وسط انقطاع الكهرباء
رجل في بغداد يشتري ألواح الثلج بسبب ارتفاع الحرارة وسط انقطاع الكهرباء
العراق: هجمات الكهرباء خلفت 18 قتيلا وجريحا وخربت 61 خطا رئيسيا العراق ميليشيات العراق العراق: هجمات الكهرباء خلفت 18 قتيلا وجريحا وخربت 61 خطا رئيسيا

من جهته، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن شركة "بريتيش بتروليوم" تدرس الانسحاب من العراق.

وأضاف عبد الجبار أن شركة "لوك أويل" الروسية أرسلت أيضاً إخطاراً رسمياً قالت فيه إنها تريد بيع حصتها في حقل غرب القرنة إلى شركات صينية.

ورأى وزير النفط العراقي أن مناخ الاستثمار في العراق غير مناسب لإبقاء كبار المستثمرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
الأكثر قراءة
السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا
إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد "العز السعودي"
جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
اكتشف المزيد