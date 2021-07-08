أميركا تتصدى لهجوم صاروخي على سفارتها ببغداد ولمسيرة بسوريا

تصدت منظومة الدفاع الجوي في السفارة الأميركية في بغداد ليل الأربعاء-الخميس لهجمات في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية.

وقد سُمع دوي إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأميركية ببغداد.

في سياق متصل، دمر التحالف الدولي مساء الأربعاء "منظومة جوية مسيرة" استهدفت قواته شمال شرق سوريا.

مراسل #العربية في #بغداد ماجد حميد: منظومة الدفاع الجوي بالسفارة الأميركية في بغداد تتصدى لهجمات pic.twitter.com/TwC2I7nqBh — العربية (@AlArabiya) July 7, 2021

مادة اعلانية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جيسيكا ماكنولتي

لمراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في واشنطن مساء الأربعاء: "اليوم ردّت قوات التحالف على منظومة جوية مسيرة في منطقة عمل القوات بشمال شرق سوريا ودمّرتها".

وأضافت: "لا نستطيع مناقشة تفاصيل حماية القوات أكثر، ولكن لم يتم تسجيل إصابات في صفوف الجنود الأميركيين أو وقوع إي أضرار".

يأتي هذا بعدما أصاب 14 صاروخاً على الأقل الأربعاء قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق التي تستضيف قوات أميركية ودولية مما أسفر عن إصابة عسكريين أميركيين اثنين في الوقت الذي أعلنت فيه قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا إحباط هجوم بطائرة مسيرة على منطقة تعمل فيها أيضاً القوات الأميركية.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي تعد جزءا من موجة تستهدف القوات الأميركية أو المناطق التي تتمركز فيها في العراق وسوريا، يعتقد محللون أنها جزء من حملة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

وتوعدت الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران بالرد بعد أن قتلت هجمات أميركية على الحدود العراقية السورية أربعة من أعضائها الشهر الماضي.

وقال الكولونيل الأميركي وين ماروتو المتحدث باسم التحالف إن شخصين أصيباً بجروح طفيفة في الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية بغرب العراق الأربعاء. وسقطت الصواريخ داخل القاعدة ومحيطها.

وفي سوريا قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة إنه لم تقع أي أضرار جراء الهجوم بطائرة مسيرة على حقل العُمَر النفطي الواقع بمنطقة بشرق سوريا مجاورة للعراق تعرضت فيها قوات أميركية لهجوم صاروخي لم يسفر عن أي إصابات في 28 يونيو الماضي.

يذكر أن وتيرة الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الملغومة على قواعد تستضيف قوات أميركية في الفترة الأخيرة لم يسبق لها مثيل.

ويوم الثلاثاء، هاجمت طائرة مسيرة مطار أربيل في شمال العراق مستهدفةً قاعدة أميركية على أرض المطار.

كما سقطت ثلاثة صواريخ أيضا على قاعدة عين الأسد يوم الاثنين دون أن تسفر عن أي اصابات.