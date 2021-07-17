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استقالات بالجملة لمديري مستشفيات ذي قار بعد حريق الناصرية

A woman sits amid debris at al-Hussain coronavirus disease (COVID-19) hospital where a fire broke out, in Nassiriya, Iraq, July 14, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES
سيدة تبكي أحد ضحايا الحريق بين أنقاض رواق كورونا في مستشفى الحسين في الناصرية
العراق والكاظمي

استقالات بالجملة لمديري مستشفيات ذي قار بعد حريق الناصرية

مديرو المستشفيات يخشون تحميلهم المسؤولية في حال وقوع كارثة جديدة مع تتالي الحرائق في العراق

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الناصرية – فرانس برس

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قالت السلطات الصحية في ذي قار بجنوب العراق، إن العديد من مديري مستشفيات استقالوا من مناصبهم في المحافظة منذ الحريق المميت الذي أتى على وحدة كورونا في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية، الاثنين.

وأفاد المسؤول العام عن الهيئات الصحية الدكتور سعد المجيد، أن مديري ونواب مديري ما لا يقل عن خمسة مستشفيات في المحافظة غادروها، تاركين إدارة المؤسسات لموظفين أقل أهلية.

وأوضح أن الدافع وراء هذه الاستقالات هو الخوف من تحميلهم المسؤولية في حال وقوع كارثة جديدة مع تتالي الحرائق في مستشفيات العراق المتداعية.

أنقاض مستشفى الحسين في الناصرية
أنقاض مستشفى الحسين في الناصرية

ولقي ما لا يقل عن 60 شخصاً مصرعهم في حريق مروع دمر رواقاً في مستشفى الحسين في الناصرية مخصص لإيواء مرضى كورونا.

واعتقل إثر ذلك ثلاثة مسؤولين بينهم مدير المؤسسة، وصدرت 10 أوامر قبض أخرى من القضاء، لكن ذلك لم يهدئ غضب المواطنين.

وحصلت مأساة مماثلة في وحدة علاج مرضى كوفيد-19 في مستشفى ببغداد في ابريل الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصاً.

احتجاج أمام مستشفى الناصرية إثر الحريق المميت
احتجاج أمام مستشفى الناصرية إثر الحريق المميت

مع كل مأساة، يلقي العراقيون اللوم على الإهمال وانتهاك قواعد السلامة الأساسية والفساد وتقصير السلطات.

ومنذ بداية وباء كورونا، الذي توفي أكثر من 17 ألف شخص جراءه في العراق، شيّدت على عجل أروقة خاصة في المستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس.

وقد أقرت الحكومة بداية الأسبوع بأن غالبية تلك الأروقة والمستشفيات لا تراعي شروط السلامة.

تشييع بعض ضحايا الحريق
تشييع بعض ضحايا الحريق

واندلع السبت حريق في رواق نصب لإيواء عمال الصيانة في مؤسسة صحية بمدينة الناصرية، وقد تمت السيطرة بسرعة على الحريق الذي لم يخلف ضحايا.

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واعتبر الناشط ورئيس تحرير إحدى الصحف المحلية عدنان دافار أن الاستقالات المتتالية لمديري المستشفيات "دليل على انهيار منظومتنا الصحية"، منتقداً المسؤولين الذين "فروا من مسؤولياتهم بشكل مخجل".

بدوره، استنكر الإعلامي عدنان توما "تهربهم من كل واجباتهم في حين يجب أن يضاعفوا جهودهم"، مؤكداً أن معظم المستقيلين "واصلوا العمل في عياداتهم الخاصة".

وبعد الحريق، شهدت مدينة الناصرية تظاهرات عدة ووقفات احتجاجية ليلية احتجاجاً على انعدام كفاءة السلطات.

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