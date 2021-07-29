الكاظمي: زيارة واشنطن تكللت بإرساء قواعد العلاقة الثنائية

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن زيارته للولايات المتحدة تكللت بـ"إرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمة مع الولايات المتحدة" في مختلف المجالات.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : الزيارة الى واشنطن تكللت بإنجاز التنظيم، وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات وأهمها الأمن، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والبيئة، والاستثمار وبقية منافذ التعاون الثنائي البنّاء. pic.twitter.com/Qtr8yzcfFG — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 29, 2021

ووصف الكاظمي الزيارة بأنها "تكللت بإنجاز التنظيم، وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمة مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات، وأهمها الأمن والاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة والطاقة والبيئة والاستثمار وبقية منافذ التعاون الثنائي البنّاء"، حسب ما نقله عنه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

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وأكد رئيس الوزراء العراقي "تم الاتفاق بشأنه بعدم تواجد أي قوات قتالية للولايات المتحدة في العراق في 31 ديسمبر 2021". وأضاف العراق "ماضٍ في سعيه من أجل توفير الفرص الكريمة لأبناء شعبنا، وإيجاد بدايات جديدة لكل ما يساهم في خدمة المواطنين".

كما أعرب عن "شكره وتقديره للقوى السياسية الوطنية العراقية لمساندتها جهود الحكومة في المفاوضات، وتأييدها لما تم التوصل له من مخرجات".

وبيّن الكاظمي "اعتزاز العراق حكومة وشعباً بما تحقّق لصالح حفظ الإرث الرافديني باستعادة 17 ألف قطعة أثرية، تم استلامها من الولايات المتحدة الأميركية، وعادت مع الوفد على متن الطائرة نفسها".

كما أكد ثقته بمشاركة العراقيين في انتخابات العاشر من أكتوبر المقبل، مبيناً "أن المقاطعة لن تخدم أحداً".

وأضاف: "لدينا عمل جدي من أجل إجراء الانتخابات".