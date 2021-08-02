العراق.. القبض على 5 إرهابيين بينهم قيادات بالسليمانية

تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق بالتنسيق مع قوات "أسايش" الكردية من القبض على خمسة إرهابيين بينهم قيادات في السليمانية.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيىى رسول في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية ألقت القبض على 5 إرهابيين بينهم 4 قيادات مما تسمى كتيبة "القعقاع".

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كما أوضح أن العملية جاءت بالتنسيق مع "أسايش" في إقليم كردستان العراق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، أمس الأحد، القبض على المسؤول عن مفرزة الاغتيالات في محافظة صلاح الدين.

حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد @MAKadhimi ، يواصل @iraqicts عملياته النوعية، حيث تمكن الشجعان في هذا الجهاز من القاء القبض على (٥) إرهابيين بينهم (٤) قيادات إرهابيـة من ما تسمى بكتيبة القعقاع، جاءت هذه العملية بالتنسيق مع أسايش أقليم كردستان العراق - السُليمانية . pic.twitter.com/1JAnkdmtmk — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) August 2, 2021

مطاردة فلول داعش

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش العراقي، إطلاق عملية عسكرية قرب كركوك لمطاردة فلول تنظيم داعش.

وذكرت خلية الإعلام الحربي "أنه بإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي انطلقت عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك (مثلث الزركة) والمناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك".