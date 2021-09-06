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العراق.. مقتل قيادي في الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة

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قوات الحشد الشعبي خلال استعراض عسكري بالقرب من كركوك بالعراق
من قوات الحشد الشعبي
ميليشيات العراق

العراق.. مقتل قيادي في الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة

الانفجار أسفر أيضا عن إصابة اثنين من مقاتلي اللواء 47 التابع للحشد الشعبي

دبي - قناة العربية

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أفادت قناة النجباء العراقية، الأحد، بمقتل قيادي في الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في منطقة جرف النصر شمال بابل.

وأشارت القناة إلى إصابة اثنين من مقاتلي اللواء 47 التابع للحشد الشعبي في الانفجار.

وقالت قناة العهد الفضائية إن القيادي هو حسن كريم حسن قائد عمليات الجزيرة للحشد الشعبي بمنطقة العويسات في جرف النصر.

وفي تطور سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، مقتل وإصابة عدد من قوات الشرطة الاتحادية بعد اشتباكها مع عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك.

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وقالت الخلية في بيان مقتضب على "تويتر" إن الاشتباكات وقعت في قاطع ناحية الرشاد بالمحافظة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأشار مصدر أمني، الأحد، إلى ارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك إلى 12 ضحية.

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