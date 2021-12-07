العراق.. مقتل قيادي كردي في غارة لمسيّرة تركية في سنجار

قالت وكالة أنباء "هاوار" الكردية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس المشترك لمجلس "الإدارة الذاتية" في سنجار بالعراق مروان بدل قُتل في هجوم بطائرة مسيرة تركية.

وأضافت الوكالة أن بدل لقي حتفه في ناحية خانسور بقضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمال العراق، بعد قصف طال سيارة كانت تقله برفقة اثنين من أبنائه تم نقلهما إلى المستشفى.

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يذكر أن بدل قيادي كبير في حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

وهذه العمليات التركية تثير توتراً مع الحكومة العراقية، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر أكثر من مرة التأكيد على أن بلاده تعتزم معالجة مسألة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق إذا كانت بغداد "غير قادرة على القيام بذلك"، وفق قوله.