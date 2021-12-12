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إصابات إثر مواجهة بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار

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Members of Iraqi security forces are deployed in Sinjar, Iraq December 1, 2020. REUTERS/Khalid al-Mousily
القوات العراقية في سنجار (أرشيفية)
العراق والكاظمي

إصابات إثر مواجهة بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار

أصيب أحد منتسبي الجيش خلال تأمينه متظاهرين ينددون بـ"الاعتداء التركي على الأراضي العراقية" في منطقة سنونو

العربية.نت

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وقعت اليوم الأحد مواجهة بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار مما تسبب بوقوع جرحى.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، إن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادث إطلاق نار وإلقاء زجاجات مولوتوف على مركبة عسكرية في قضاء سنجار.

إحراق دبابة للجيش العراقي في سنجار اليوم
إحراق دبابة للجيش العراقي في سنجار اليوم

وذكرت الخلية في بيان، أن الحادث أسفر عن إصابة أحد منتسبي الجيش العراقي خلال تأمينه متظاهرين ينددون بـ"الاعتداء التركي على الأراضي العراقية" في منطقة سنونو بقضاء سنجار.

وأضافت "تمكنت القوات الأمنية من تفريق التظاهرة بصورة سلمية وشرعت بجمع المعلومات والأدلة لمعرفة المتسبب بحادث إطلاق النار".

من جهتها، نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، إعلانه وقوع مواجهات بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار في القضاء، ما أسفر عن وقوع إصابات.

عناصر من وحدات مقاومة سنجار (أرشيفية)
عناصر من وحدات مقاومة سنجار (أرشيفية)
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وذكر الجهاز في بيان أن "مواجهات بين متظاهرين مناصرين لوحدات حماية سنجار والجيش العراقي في شارع سنوني بقضاء سنجار أسفرت عن إحراق دبابة تابعة للجيش العراقي وإصابة متظاهرين اثنين".

وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب: "بعد وقوع المواجهات مسلحة بين مسلحي وحدات حماية سنجار التابع لحزب العمال الكردستاني وعناصر الجيش العراقي، قام الجيش العراقي بالانسحاب".

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