الصدر: لن أشارك في انتخابات العراق بوجود الفاسدين

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة بوجود الفاسدين. وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال خلال لقائه أعضاء الكتلة الصدرية في النجف "قررت الانسحاب من العملية السياسية كي لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة".
"نهبوا العراق وأباحوا الدماء"
كما أضاف "أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين إلا إذا أزيح الفاسدين وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا، اليوم، رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب.
استقالة جماعية
كما أن نواب الكتلة الصدرية وقعوا، الخميس الماضي، استقالاتهم جميعاً ووضعوها تحت تصرف الصدر، بعد أن أعلن الأخير أن نواب كتلته البرلمانية مستعدون لتقديم الاستقالة.
واعتبر الصدر سابقاً أن الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق "مفتعل"، وأن إصلاح البلاد "لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية".
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