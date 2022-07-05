حملة في 5 بلدان أوروبية ضد شبكة "عراقية" لتهريب المهاجرين

انطلقت حملة دولية، اليوم الثلاثاء، في خمس دول أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا لتفكيك شبكة من المهربين، على ما أعلنت الشرطة الألمانية.

وتنظم شبكة المهربين هذه عبور المهاجرين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا خلسة عبر قناة المانش، بحسب مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

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وذكرت شرطة منطقة أوسنابروك الألمانية في بيان، أن "عمليات دهم واعتقالات" جرت في عدة مناطق ألمانية، بينها منطقة ساكسونيا السفلى.

وتعتبر أوسنابروك الواقعة في غرب ألمانيا قاعدة خلفية كبيرة لشبكات التهريب إلى بريطانيا، وفق ما أفاد مسؤول في شرطة الحدود الفرنسية لوكالة "فرانس برس" في إبريل الماضي.

وبالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا، تجري عمليات في بلجيكا وهولندا وبريطانيا، على ما ذكرت الشرطة الألمانية، مشيرة إلى تعبئة "المئات" من عناصر الشرطة لهذه الغاية.

ويتم تنسيق العملية في هذه الدول الأوروبية الخمس من قبل وكالة الشرطة "يوروبول" ووكالة التعاون القضائي "يوروجست" التابعتين للاتحاد الأوروبي.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية، لكن مجلة "دير شبيغل" نقلت عن شرطة أوسنابروك قولها، إن هذه الشبكة المكونة بشكل أساسي من مهربين أكراد عراقيين نظمت "خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 الماضية" عبور "نحو 10 آلاف شخص على متن قوارب مطاطية" نحو بريطانيا.

وفي ابريل الماضي، كان مسؤول في الشرطة الفرنسية قد قال لـفرانس برس "إن الجالية الكردية العراقية أطلقت فكرة "المراكب الصغيرة" التي ظهرت في عام 2019 لتحل منذ ذلك الحين مكان محاولات الوصول إلى بريطانيا بالشاحنات".

وارتفع بشكل حاد عدد محاولات المهاجرين الراغبين في الوصول خلسة إلى إنجلترا عبر القناة في النصف الأول من عام 2022 بعد عام 2021 القياسي بالفعل، وفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية.

وفي عام 2021، حاول 52 ألف شخص عبور القناة بواسطة قوارب مطاطية من الساحل الشمالي لفرنسا، بين كاليه ودونكيرك، نجح منهم 28 ألفا، وفقاً للداخلية الفرنسية.