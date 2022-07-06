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وزارة الصحة العراقية: نواجه 4 أوبئة مختلفة في آن واحد

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Iraqi medics provide treatment to Coronavirus patients at a hospital in the northern Iraqi city of Dohuk, about 260 miles (430 kilometers) northwest of the capital, on July 27, 2021. (Safin Hamed/AFP)
من أحد مستشفيات داهوك بالعراق (أرشيفية)
العراق

وزارة الصحة العراقية: نواجه 4 أوبئة مختلفة في آن واحد

السلطات الصحية تواجه أوبئة كورونا والكوليرا والحمى النزفية وداء الكلب.. وتراقب جدري القرود

العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء أنها تواجه أربعة أوبئة مختلفة في آن واحد، كما أنها تراقب احتمالية دخول جدري القرود إلى البلاد.

وأضح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر أن العراق دخل في الموجة الخامسة لوباء كورونا حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 4800 إصابة اليوم.

مصاب بكورونا في العراق (أرشيفية)
مصاب بكورونا في العراق (أرشيفية)

وأضاف البدر أن الوزارة سجلت اليوم 39 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى أكثر من 200 إصابة، بينها حالتا وفاة على الأقل (في كركوك وبغداد).

كما أشار البدر إلى أن السلطات الصحية العراقية تواجه انتشار اثنين من الأوبئة الأخرى المتمثلة بداء الكلب والحمى النزفية، وقد أدى هذا الأخير لحالتي وفاة حتى الآن.

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وشهد العراق عام 2015 أكبر موجة وبائية لتفشي مرض الكوليرا تركّزت في بغداد وبابل جنوبي البلاد، خلّفت نحو 1809 إصابات مؤكدة و65 حالات وفاة.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن المرض يصيب سنوياً نحو 4 ملايين، ويؤدي لوفيات تتراوح بين 21 ألف إلى 143 ألف وفاة في جميع أنحاء العالم.

ويعد توفير المياه ومرافق الصرف الصحي أمراً حاسماً للوقاية من الكوليرا التي تسبب إسهالاً حاداً يمكن أن يؤدي للوفاة خلال ساعات إذا استمر دون علاج.

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