الصدر للمتظاهرين بالبرلمان: عودوا لمنازلكم فقد أرعبتم الفاسدين
انسحاب المتظاهرين من مبنى البرلمان العراقي وقوى الأمن تستعيد السيطرة عليه
بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء ووصولهم للبرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي، الموالي لإيران، محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء في البلاد، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، المتظاهرين لمغادرة مبنى البرلمان العراقي والعودة لمنازلهم، قائلاً "لقد أرعبتم الفاسدين".
كما كتب في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "وصلت رسالتكم أيها الأحبة"، مشيرا إلى أن ما حصل في البرلمان هو ثورة إصلاح ورفض للفساد.
July 27, 2022
واستجابة لدعوته، خرج جميع المتظاهرين فورا، وغادروا مبنى البرلمان العراقي، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث"..
ونظم المئات من المتظاهرين مظاهرة مساء، اليوم الأربعاء، عند ساحة التحرير وسط بغداد وتوجهوا بعدها إلى المنطقة الخضراء، احتجاجاً على تسمية قوى الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء في العراق.
كما استطاعوا اقتحام المنطقة الرئاسية ودخول مبنى مجلس النواب وسط هتافات تضمنت نصرة وتأييدا لزعيمهم الصدر.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أصدر بياناً دعا فيه المتظاهرين إلى الانسحاب من المنطقة الخضراء والتزام السلمية، فيما طالب القوات الأمنية بحماية مباني مؤسسات الدولة ومقار البعثات الدبلوماسية.
بدورها، شرعت القوات الأمنية في إغلاق بوابات المنطقة الخضراء بالكامل، ووصلت تعزيزات أمنية كبيرة إلى المنطقة الخضراء.
جاء ذلك، بالتزامن مع وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، وفق مصادر "العربية/الحدث".
وكان الإطار التنسيقي أعلن قبل يومين بصورة رسمية ترشيح السوداني لتولي رئاسة الوزراء في البلاد، وذلك بعد انسحاب مرشح الفتح قاسم الأعرجي من السباق.
يشار إلى أن مساعي تشكيل حكومة جديدة في العراق تعثرت منذ الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في أكتوبر الماضي. وحظي التيار الصدري بأغلبية، لكن نوابه أعلنوا لاحقاً استقالاتهم.
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