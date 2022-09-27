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سقوط مسيرة مفخخة يعتقد أنها إيرانية شمالي أربيل بالعراق

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A drone flies during a military exercise in an undisclosed location in Iran, in this handout image obtained on August 24, 2022. Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
طائرة مسيرة إيرانية (أرشيفية)
ميليشيات إيران

سقوط مسيرة مفخخة يعتقد أنها إيرانية شمالي أربيل بالعراق

المسيرة المفخخة انفجرت مع ما تحمله من متفجرات، لكن الحادث لم يتسبب في خسائر بالأرواح

العربية.نت

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سقطت طائرة مسيرة مفخخة، يعتقد أنها إيرانية، اليوم الثلاثاء في شمالي أربيل بالعراق، بحسب ما أكدته مصادر خاصة بقناتي "العربية" و"الحدث".

بدورها أفادت شبكة "روداوو" الإعلامية الكردية اليوم بسقوط مسيرة مفخخة يعتقد أنها إيرانية في قرية بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل.

وأضاف مدير ناحية قسري بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل، شاخوان حسين، أن مسيّرة يبدو أنها إيرانية سقطت صباح اليوم في قرية ميركة بمنطقة بالكايتي، لكن الحادث لم يتسبب إلا في حريق بسيط في محيط موقع الحادث.

وتابع أن المسيرة المفخخة انفجرت مع ما تحمله من متفجرات، لكن الحادث لم يتسبب في خسائر بالأرواح.

وبحسب حسين، لا يوجد في الموقع أي مقر لقوات أحزاب كردية إيرانية والموقع غير مأهول بالسكان.

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وكان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات عباس نيلفروشان قد قال أمس الاثنين إن طهران أبلغت سلطات إقليم كردستان العراق بأنها سترد على أي جهة تستهدف أمنها.

وكان الحرس الثوري قد شن موجة ضربات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي الاثنين استهدفت ما تصفه طهران بقواعد انفصاليين أكراد إيرانيين في شمالي العراق، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه رسمية.

وهذا الهجوم كان الثاني من نوعه عبر الحدود منذ نهاية الأسبوع. وقال الحرس الثوري السبت إنه استهدف قواعد ومعسكرات تدريب تابعة لجماعات انفصالية كردية في شمال العراق.

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