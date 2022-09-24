الحرس الثوري يقصف مواقع للمقاتلين الأكراد في العراق
مصادر كردية عراقية: القصف المدفعي استهدف ناحية سيدكان الحدودية شمالي اربيل من دون وقوع أية خسائر بشرية
شن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، هجوما بالمدفعية على قواعد لمسلحين أكراد مناهضين لإيران في إقليم كردستان بشمال العراق.
وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الحرس الثوري استهدف "مقرات للإرهابيين المناهضين لإيران" في شمال العراق، في إشارة إلى جماعات كردية متمردة تتمركز هناك.
من جانبها، قالت وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء، إن القوات البرية التابعة للحرس الثوري قصفت بالمدفعية من مواقع داخل محافظة أذربيجان الغربية ما وصفتها بـ"جماعة إرهابية" متمركزة على الجانب الآخر من الحدود مع العراق.
في السياق نفسه، نقلت وكالة "تسنيم" عن بيان الحرس الثوري قوله إن العملية "ستستمر من أجل ضمان أمن الحدود".
من جهتها، ذكرت مصادر كردية عراقية لقناتي "العربية" و"الحدث" أن "قصفا مدفعيا إيرانيا استهدف ناحية سيدكان الحدودية شمالي اربيل من دون وقوع أية خسائر بشرية".
وتتهم طهران المعارضين الإيرانيين الأكراد المسلحين بالضلوع في الاضطرابات الجارية في البلاد، لا سيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم الأكراد الإيرانيين البالغ عددهم 10 ملايين.
في عام 2021، شن الحرس الثوري هجوماً بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة على ما أسماها قواعد مقاتلين أكراد في شمال العراق.
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