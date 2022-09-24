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الحرس الثوري يقصف مواقع للمقاتلين الأكراد في العراق

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Members of the anti-Iranian group, Kurdistan Free Life Party (PJAK), are seen at their base deep on the Iraq-Iran border of northern Iraq's Kurdish autonomous region, on August 28, 2017. (Photo by SAFIN HAMED / AFP)
مقاتلون أكراد إيرانيون في العراق (أرشيفية)
ميليشيات إيران

الحرس الثوري يقصف مواقع للمقاتلين الأكراد في العراق

مصادر كردية عراقية: القصف المدفعي استهدف ناحية سيدكان الحدودية شمالي اربيل من دون وقوع أية خسائر بشرية

العربية.نت

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شن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، هجوما بالمدفعية على قواعد لمسلحين أكراد مناهضين لإيران في إقليم كردستان بشمال العراق.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الحرس الثوري استهدف "مقرات للإرهابيين المناهضين لإيران" في شمال العراق، في إشارة إلى جماعات كردية متمردة تتمركز هناك.

من جانبها، قالت وكالة‌ "إيرنا" الإيرانية للأنباء، إن القوات البرية التابعة للحرس الثوري قصفت بالمدفعية من مواقع داخل محافظة أذربيجان الغربية ما وصفتها بـ"جماعة إرهابية" متمركزة على الجانب الآخر من الحدود مع العراق.

أضرار لحقت بمقر إحدى الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة إثر قصف إيراني لمواقع في كردستان العراق في 2018 (أرشيفية)
أضرار لحقت بمقر إحدى الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة إثر قصف إيراني لمواقع في كردستان العراق في 2018 (أرشيفية)

في السياق نفسه، نقلت وكالة "تسنيم" عن بيان الحرس الثوري قوله إن العملية "ستستمر من أجل ضمان أمن الحدود".

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من جهتها، ذكرت مصادر كردية عراقية لقناتي "العربية" و"الحدث" أن "قصفا مدفعيا إيرانيا استهدف ناحية سيدكان الحدودية شمالي اربيل من دون وقوع أية خسائر بشرية".

وتتهم طهران المعارضين الإيرانيين الأكراد المسلحين بالضلوع في الاضطرابات الجارية في البلاد، لا سيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم الأكراد الإيرانيين البالغ عددهم 10 ملايين.

في عام 2021، شن الحرس الثوري هجوماً بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة على ما أسماها قواعد مقاتلين أكراد في شمال العراق.

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