وسط احتجاجات الداخل.. إيران تقصف مناطق الأكراد مع العراق

اخترقت طائرات إيرانية عامودية وأخرى بدون طيار، اليوم الاثنين، الأجواء العراقية في منطقة كردستان شمال البلاد.

وأفادت مصادر كردية للعربية/الحدث بأن إيران خرقت الأجواء العراقية بعمق 15 كيلومترا من جهة بلدة سيدكان الحدودية شمال أربيل.

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قصف مدفعي

في موازاة ذلك، واصلت المدفعية الإيرانية قصفها لعدد من المناطق الحدودية المتاخمة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان.

وذكرت مصادر صحافية نقلا عن شهود عيان أن القصف بدأ منذ فجر اليوم، واستهدف سفوح جبال بربزين وسقر ومراعي هورني في بلدة برادوست بمحافظة أربيل.

كذلك أضافت أن سكان المنطقة اضطروا إلى النزوح خوفاً من القصف المدفعي المتواصل.

شاهد .. المدفعية الإيرانية تقصف بلدة سيدكان شمال أربيل لليوم الثاني على التوالي#الحدث pic.twitter.com/9Sot0otq8c — ا لـحـدث (@AlHadath) September 25, 2022

وكان الحرس الثوري الإيراني شن أول من أمس السبت، هجوماً بالمدفعية على قواعد لمسلحين أكراد مناهضين لإيران في إقليم كردستان.

إيران تتهم الأكراد

يأتي ذلك بالتزامن مع الاتهامات الإيرانية للمعارضين الإيرانيين الأكراد المسلحين بالضلوع في الاحتجاجات الجارية في البلاد حالياً، لا سيما في الشمال الغربي، حيث يعيش معظم الأكراد الإيرانيين، البالغ عددهم عشرة ملايين.

يشار إلى أن الحرس الثوري يقول إن قصفه يستهدف مقرات للمعارضة الكردية الإيرانية التي تتخذ من المناطق الحدودية منطلقاً "لتأجيج" الاضطرابات التي تفجرت بعد وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وهو ما أشعل موجة مظاهرات غاضبة.