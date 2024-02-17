الوحيد الذي زاره بالمنزل وتفاصيل يومه.. زوجة البغدادي تكشف

بعدما كشفت زوجته الأولى أسماء وابنته أميمية في لقاءين سابقين العديد من المفاجآت والأسرار عن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، أكدت زوجته الثالثة، نور إبراهيم، الكثير من هذه الأسرار في لقاء حصري مع "العربية".

"الليل للنساء"

وقالت نور وهي ابنة القيادي في التنظيم، أبو عبدالله الزوبعي، إن البغدادي كان يقضي نهاره وحيداً في غرفته الخاصة بالمنزل، "ولم يكن يتواصل مع نسائه إلا ليلاً".

وأضافت أنها كانت تسكن في منزل واحد مع بقية زوجاته وسباياه التسع، مؤكدة أنها لم تنزعج من طلب البغدادي بعودة زوجتيه الأخريين.

"خلافات مع الزوجة السورية"

لكن الزوجة المسجونة حاليا في العراق، أكدت أنه كانت هناك "خلافات كبيرة بيننا وبين زوجة البغدادي السورية"، معتبرة أن "تعدد الزوجات ليس بالأمر الجيد".

وعن عدد الزيجات الكبير لقيادات التنظيم، رأت أن "الدولة الإسلامية المزعومة أصبحت عبارة عن دولة زواجات".

"الهواتف ممنوعة

وأشارت إلى أن الهواتف كانت ممنوعة تماما داخل بيت البغدادي.

كما أشارت إلى أن العدناني هو القيادي الوحيد في التنظيم الذي زار البغدادي في المنزل.

مقتل زعيم داعش

يذكر أن زعيم التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلناً "خلافته" المزعومة حينها، وفارضاً قوانينه المتطرفة، كان قتل في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأعلن حينها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن فرقة كوماندوز من القوات الأميركية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجّر نفسه مع زوجتيه وابنه.

واندحر التنظيم عام 2017 حين أعلنت بغداد الانتصار عليه وهزيمته، إلا أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في بعض المناطق المتفرقة.