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مخابرات السودان: لا صحة للأنباء المتداولة حول منع أعضاء لجنة إزالة التمكين من السفر

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Sudanese aviation professionals rally in support of civilian rule at Khartoum airport in the capital on May 27, 2019. / AFP / Ebrahim Hamid
مطار الخرطوم (أرشيفية)
السودان

مخابرات السودان: لا صحة للأنباء المتداولة حول منع أعضاء لجنة إزالة التمكين من السفر

يأتي هذا بعدما سرت أنباء عن فرض حظر سفر على 11 مسؤولاً مدنياً من أعضاء في "لجنة التمكين"

العربية.نت

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نفى جهاز المخابرات العامة السودانية، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن حظر مسؤولين سودانيين من السفر.

وأكد الجهاز أنه "يعمل وفق مهامه وواجباته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية"، مشدداً على أن حظر سفر مسؤولين "ليس من صلاحياته".

يأتي هذا بعدما سرت أنباء عن فرض المخابرات العامة حظر سفر على أعضاء في "لجنة التمكين".

وتحدثت الأنباء عن حظر سفر يشمل 11 مسؤولاً مدنياً في المجمل، معظمهم أعضاء في اللجنة المكلفة بتفكيك الإرث المالي والسياسي للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ضمنهم محمد الفكي.

محمد الفكي
محمد الفكي
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والفكي عضو أيضاً في مجلس السيادة الحاكم الذي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين ويدير السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة منذ الإطاحة بالبشير.

وبدأت هذه الأنباء بالانتشار بعد توقيف شخص آخر ورد اسمه في قائمة منع السفر المزعومة، وهو رجل الأعمال صلاح مناع، لكنه تمكن في نهاية المطاف من استقلال رحلة جوية إلى القاهرة.

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