مخابرات السودان: لا صحة للأنباء المتداولة حول منع أعضاء لجنة إزالة التمكين من السفر

نفى جهاز المخابرات العامة السودانية، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن حظر مسؤولين سودانيين من السفر.

وأكد الجهاز أنه "يعمل وفق مهامه وواجباته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية"، مشدداً على أن حظر سفر مسؤولين "ليس من صلاحياته".

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يأتي هذا بعدما سرت أنباء عن فرض المخابرات العامة حظر سفر على أعضاء في "لجنة التمكين".

وتحدثت الأنباء عن حظر سفر يشمل 11 مسؤولاً مدنياً في المجمل، معظمهم أعضاء في اللجنة المكلفة بتفكيك الإرث المالي والسياسي للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ضمنهم محمد الفكي.

والفكي عضو أيضاً في مجلس السيادة الحاكم الذي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين ويدير السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة منذ الإطاحة بالبشير.

وبدأت هذه الأنباء بالانتشار بعد توقيف شخص آخر ورد اسمه في قائمة منع السفر المزعومة، وهو رجل الأعمال صلاح مناع، لكنه تمكن في نهاية المطاف من استقلال رحلة جوية إلى القاهرة.