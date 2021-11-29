مجلس نظارات البجا: سيتم إغلاق شرق السودان في الموعد المحدد

أعلن مجلس نظارات البجا في السودان، الأحد، أنه سيتم غلق الطرق والموانئ في شرق البلاد في الموعد المحدد في 4 ديسمبر المقبل.

وقال الأمين السياسي للمجلس الأعلى لـ"نظارات البجا والعموديات المستقلة" سيد علي أبو آمنة إنه سيتم إغلاق شرق البلاد "في الموعد المحدد".

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وكان أمين الإعلام بالمجلس الأعلى لنظارات البجا عثمان كلوج قد أعلن السبت أن الطريق القومي والموانئ البحرية ستغلق في الرابع من ديسمبر المقبل "وفقاً لاتفاق (المجلس) مع الحكومة لإلغاء مسار الشرق" المتصل بالسلام بين الحكومة وبعض الجماعات المسلحة السودانية.

وأضاف كلوج في بيان: "عليه، نحذر شركات الملاحة واتحاد أصحاب العمل واتحاد غرف النقل السودان والموردين وأصحاب الصادرات وشركات التعدين".

وكان المجلس أكد الجمعة تمسكه بالفترة الزمنية المحددة التي تنقضي في الرابع من ديسمبر بموجب الاتفاق، محذراً من أنه "إذا استمر الحال بهذه الطريقة، سيكون خيارنا المضي قدماً في التعبير السلمي والعودة لمربع التتريس والاعتصام عند انتهاء الفترة المحددة".

وقال المجلس في بيان إن عناصره "ظلوا مرابطين في المركز لفترة تجاوزت العشرين يوماً"، مؤكداً تواصل المجلس مع كافة الجهات الرسمية للدولة، متمثلين في رئيس مجلس السيادة ونائبه و"لفيف من القيادات السياسية والحزبية".

وأضاف البيان أن مجلس نظارات البجا طرح قضية شرق السودان "العادلة" ويتمسك بها، مؤكداً رفضه المشاركة فيما أطلق عليها "المحاصصات السياسية والمكاسب الآنية".