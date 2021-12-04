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حميدتي يطلب من نظارات البجا مهلة قبل إغلاق شرق السودان

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Members of the Beja ethnic group of eastern Sudan raise the flag of the Beja Congress political group as they demonstrate outside the Osman Digna port in Sudan's northeastern Red Sea coastal city of Suakin (Sawakin) on October 9, 2021, protesting against the Juba Peace Agreement, signed in October 2020 between the government and rebel groups. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) sudan - politics - unrest - demo - beja sudan - politics - unrest - demo - beja sudan - politics - unrest - demo - beja
احتجاج سابق للبجا في شرق السودان في أكتوبر الماضي (أرشيفية)
السودان

حميدتي يطلب من نظارات البجا مهلة قبل إغلاق شرق السودان

مجلس نظارات البجا وعد نائب رئيس المجلس السيادي بالرد على المهلة بعد اجتماع من المتوقع انعقاده خلال الساعات المقبلة

العربية.نت

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طلبت اللجنة العليا لحل أزمة شرق السودان برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلال اجتماع عاجل عقد مساء الجمعة، من المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مهلة من الوقت لإجراء مزيد من المشاورات مع أطراف الصراع.

وكان المجلس قد حدد الرابع من ديسمبر موعداً لـ"إلغاء مسار الشرق" أو إعادة إغلاق الموانئ والطرق في مدينة بورتسودان.

وبحسب معلومات مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان، فإن المجلس وعد حميدتي بالرد على المهلة بعد اجتماع من المتوقع انعقاده خلال الساعات المقبلة.

نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" (أرشيفية)
نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" (أرشيفية)

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان قد قال الجمعة إنه سيعلن خلال الساعات القادمة "جدولاً تصعيدياً ثورياً كاملاً"، عشية انتهاء المهلة التي حددها للحكومة المركزية لإلغاء "مسار الشرق".

كما نقلت صحيفة "السوداني" الجمعة عن مصادر بمجلس نظارات البجا تأكيده "بدء العد التنازلي لإغلاق الشرق".

وقالت المصادر إن لجان مختصة بإغلاق كل الموانئ والطريق القومي بدأت اجتماعات كثيفة "للترتيب للشروع فوراً" في تنفيذ الإغلاق.

ميناء بورتسودان (أرشيفية)
ميناء بورتسودان (أرشيفية)
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وكان أمين الإعلام بالمجلس الأعلى لنظارات البجا عثمان كلوج قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الطريق القومي والموانئ البحرية ستغلق في الرابع من ديسمبر وفقاً لاتفاقه مع الحكومة لإلغاء "مسار الشرق".

في سياق آخر، نفى رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك الاثنين جلوس مكونات الشرق لتقاسم المواقع أو ترشيح أي شخص للمجلس السيادي الانتقالي في السودان.

ونقل إعلام المجلس في صفحته على "فيسبوك" عن ترك تأكيده أن المجلس مع تشكيل "حكومة مستقلة وسلام شامل يختاره كل أهل الشرق". كما شدد رئيس المجلس أنه "لن يتولى موقعاً إلا بإجماع أهل الشرق".

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