حميدتي يطلب من نظارات البجا مهلة قبل إغلاق شرق السودان

طلبت اللجنة العليا لحل أزمة شرق السودان برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلال اجتماع عاجل عقد مساء الجمعة، من المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مهلة من الوقت لإجراء مزيد من المشاورات مع أطراف الصراع.

وكان المجلس قد حدد الرابع من ديسمبر موعداً لـ"إلغاء مسار الشرق" أو إعادة إغلاق الموانئ والطرق في مدينة بورتسودان.

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وبحسب معلومات مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان، فإن المجلس وعد حميدتي بالرد على المهلة بعد اجتماع من المتوقع انعقاده خلال الساعات المقبلة.

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان قد قال الجمعة إنه سيعلن خلال الساعات القادمة "جدولاً تصعيدياً ثورياً كاملاً"، عشية انتهاء المهلة التي حددها للحكومة المركزية لإلغاء "مسار الشرق".

كما نقلت صحيفة "السوداني" الجمعة عن مصادر بمجلس نظارات البجا تأكيده "بدء العد التنازلي لإغلاق الشرق".

وقالت المصادر إن لجان مختصة بإغلاق كل الموانئ والطريق القومي بدأت اجتماعات كثيفة "للترتيب للشروع فوراً" في تنفيذ الإغلاق.

وكان أمين الإعلام بالمجلس الأعلى لنظارات البجا عثمان كلوج قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الطريق القومي والموانئ البحرية ستغلق في الرابع من ديسمبر وفقاً لاتفاقه مع الحكومة لإلغاء "مسار الشرق".

في سياق آخر، نفى رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك الاثنين جلوس مكونات الشرق لتقاسم المواقع أو ترشيح أي شخص للمجلس السيادي الانتقالي في السودان.

ونقل إعلام المجلس في صفحته على "فيسبوك" عن ترك تأكيده أن المجلس مع تشكيل "حكومة مستقلة وسلام شامل يختاره كل أهل الشرق". كما شدد رئيس المجلس أنه "لن يتولى موقعاً إلا بإجماع أهل الشرق".