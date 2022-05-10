السودان.. تحديد هوية شرطي دهس متظاهراً وآخر ظهر مشهراً سلاحه

قالت الشرطة السودانية اليوم، إنها حددت هوية أحد أفرادها الذي كان قد قام بدهس أحد المتظاهرين، الخميس الماضي.

وأكدت الشرطة في بيان لمكتبها الصحافي أنه بعد تحريات وبحث، توصلت إلى هوية منسوب آخر لها كان يحمل سلاحاً شخصياً مصوباً تجاه المتظاهرين في اليوم نفسه.

"الحدث" ترصد المواجهات بين المتظاهرين والأمن السوداني قرب القصر الجمهوري#السودان#الحدث pic.twitter.com/ZaZr60gdao — ا لـحـدث (@AlHadath) May 5, 2022

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وشددت الشرطة على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الشرطيين، مشيرةً في ذات الإطار إلى تعرض الشرطة ومنسوبيها إلى عدد من حالات التعدي، مثل قذف مواد حارقة على مركباتهم، وإتلاف إطارات سياراتها، وتعرض أفرادها إلى الطعن وغيرها من الاعتداءات.

وناشدت المتظاهرين الالتزام بالسلمية وتجنب الفوضى و"التربص بقوات الشرطة".

وكانت التظاهرات التي خرجت الخميس الماضي، قد شهدت وفاة أحد المتظاهرين، دهساً بواسط مركبة للشرطة. وقد تم توثيق هذه الحادثة بفيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهر خلال الاحتجاجات، في فيديو وثقته قناتا "العربية" و"الحدث"، شخص يحمل مسدساً وهو يتأهب لقنص المتظاهرين.