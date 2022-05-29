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الأمم المتحدة تندد بمقتل متظاهرين وتدعو لوقف العنف بالسودان

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U.N. Special Representative in Sudan Volker Perthes speaks during a news conference in Khartoum, Sudan January 10, 2022. REUTERS/El Tayeb Siddig
رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس (أرشيفية)
السودان

الأمم المتحدة تندد بمقتل متظاهرين وتدعو لوقف العنف بالسودان

رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتيس يعتبر أن "الوقت حان لإنهاء حالة الطوارئ"

العربية.نت

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قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، اليوم الأحد، إن الوقت حان لوقف العنف وإنهاء حالة الطوارئ والخروج السلمي من الأزمة الحالية في البلاد.

وأضاف بيرتيس في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد: "أشعر بعميق الغضب لمقتل اثنين من المتظاهرين الشبان في الخرطوم أمس".

من مظاهرة خرجت في منتصف مايو في الخرطوم (أرشيفية)
من مظاهرة خرجت في منتصف مايو في الخرطوم (أرشيفية)

وتابع: "مرة أخرى.. حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لإنهاء حالة الطوارئ، حان الوقت للخروج السلمي من الأزمة الحالية في السودان".

يأتي هذا بعدما قُتل متظاهران، أمس السبت، خلال احتجاجات جديدة شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم للمطالبة بحكم مدني.

وقالت لجنة أطباء السودان في بيان، إن متظاهراً قُتل "إثر إصابته برصاص حي في مواكب منطقة الكلاكلة" في جنوب الخرطوم.

وفي وقت لاحق، أعلنت اللجنة أن متظاهراً ثانياً فارق الحياة "إثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع في منطقة الكلاكلة" نفسها.

وأوضحت اللجنة أنه بذلك يرتفع عدد قتلى المظاهرات إلى 98 قتيلاً، وذلك منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام للتنديد بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

من مظاهرة خرجت في منتصف مايو في الخرطوم (أرشيفية)
من مظاهرة خرجت في منتصف مايو في الخرطوم (أرشيفية)
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وتعهّد البرهان في وقت سابق بالإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية.

وتسعى الأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي، لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانيين لحل الأزمة.

وفي عام 2019، وضع الجيش حداً لـ30 عاماً من حكم عمر البشير بعد انتفاضة شعبية. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان يفترض أن تقود إلى حكم مدني ديمقراطي.

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