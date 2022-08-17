ارتفاع حصيلة الفيضانات والسيول في السودان إلى 77 قتيلاً

أعلنت السلطات السودانية اليوم الأربعاء ارتفاع الحصيلة الرسمية لضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح البلاد منذ أيام إلى 77 قتيلاً.

هذا ووصف عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر اليوم الوضع في ولاية الجزيرة التي غمرتها السيول بأنه "كارثي" ويفوق إمكانيات الولاية.

مادة اعلانية

وقال في بيان نشره المجلس إن "حجم الضرر الذي لحق بمواطني المناقل، خاصة قرى عبود وكوقيلا وبعض أحياء المناقل الشمالية الشرقية، كبير يفوق التوقعات".

وأشار إلى أن المتضررين بحاجة لمساعدات عاجلة من مواد الإيواء والغذاء والصحة "مما يتطلب تدخل المركز بصورة عاجلة لتقديم ما يمكن من حلول آنية وعاجلة".

هذا وتضرر عشرات الآلاف من المنازل إثر السيول والفيضانات في السودان. وبحسب بيان للدفاع المدني أمس الثلاثاء، تهدّم 12551 منزلاً بشكل كامل و20751 منزل بشكل جزئي. كما أصيب أكثر من 30 شخصاً جراء السيول.

وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين مايو وأكتوبر وهي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة تلحق أضراراً بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.

وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن حوالي 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسمها.

كما قال مكتب الأمم المتحدة إن الفيضانات غمرت أيضاً 238 منشأة صحية، مشيرة إلى أن منطقة دارفور الغربية ومحافظات نهر النيل والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب كردفان كانت الأكثر تضرراً.

وبحسب أوتشا كان نحو 314500 شخص قد تضرروا في السودان خلال موسم الأمطار في العام 2021. وقد شهد العام الماضي وفاة أكثر من 80 شخصا ًفي حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال موسم الأمطار.

وتعد أكثر ولايات السودان تأثراً بفيضانات ولاية النيل في شمال البلاد وكسلا في الشرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور في الغرب.