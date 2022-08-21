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مدعي المحكمة الجنائية الدولية يبدأ زيارة للخرطوم ودارفور

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وصل اليوم الي حاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا مدعى المحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان والوفد المرافق له وذلك في مستهل زيارة له لدارفور . وانخرط المدعي مباشرة في اجتماع مع لجنة أمن الولاية برئاسة حامد التجاني هنون والي الولاية.
كريم خان في دارفور اليوم
السودان

مدعي المحكمة الجنائية الدولية يبدأ زيارة للخرطوم ودارفور

كريم خان سيلتقي خلال زيارته التي تستمر 5 أيام كبار المسؤولين السودانيين

الخرطوم – فرانس برس

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وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى الخرطوم في وقت متأخر من السبت في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام سيلتقي خلالها كبار المسؤولين السودانيين ويزور دارفور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

وقالت الوكالة أمس: "وصل إلى البلاد في وقت متأخر من مساء اليوم السبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان والوفد المرافق له في زيارة رسمية من 20 إلى 25 أغسطس".

وأضافت أن خان سيعقد عدداً من اللقاءات مع "كبار المسؤولين في الدولة وسيقوم بزيارة إلى دارفور".

كريم خان في الخرطوم مساء السبت
  • كريم خان في الخرطوم مساء السبت
  • كريم خان في دارفور اليوم
  • وزير العدل السوداني المكلف مولانا محمد سعيد الحلو يلتقي اليوم نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين.
3 صور
كريم خان في الخرطوم مساء السبت
كريم خان في الخرطوم مساء السبت
كريم خان في دارفور اليوم
كريم خان في دارفور اليوم
وزير العدل السوداني المكلف مولانا محمد سعيد الحلو يلتقي اليوم نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين.
وزير العدل السوداني المكلف مولانا محمد سعيد الحلو يلتقي اليوم نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين.

وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ في 2003.

واندلع النزاع عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية ضد الحكومة المركزية احتجاجاً على تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.

ووقّعت المحكمة الجنائية في أغسطس 2021 مذكرة تعاون مع الحكومة المدنية الانتقالية التي أقالها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر من العام الماضي.

وقال خان في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في يناير الماضي إن "الأحداث التي شهدها السودان في 25 أكتوبر الماضي، وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد، تشكّل انتكاسة تطرح تحديات إضافية لعملنا في السودان".

الر ئيس السوداني السابق عمر البشير خلال إحدى جلسات محاكمته بالخرطوم (أرشيفية)
الر ئيس السوداني السابق عمر البشير خلال إحدى جلسات محاكمته بالخرطوم (أرشيفية)
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وأضاف أن مكتبه اضُطر لتعليق نشر فريقه في السودان وإيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور، مشيراً أيضاً إلى أن "العديد من المحاورين والمنسقين الرئيسيين للمكتب لم يعودوا يشغلون مناصبهم في حكومة السودان".

وقُتل في نزاع دارفور وفقاً للأمم المتحدة 300 ألف شخص وتشرد 2.5 مليون عن منازلهم.

ووقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع عدد من الحركات المتمردة في الإقليم لكن مجموعة رئيسية، هي "حركة تحرير السودان"، بزعامة عبد الواحد نور لم توقع على اتفاق السلام في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر 2020.

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