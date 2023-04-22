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Destroyed military vehicles are seen in southern in Khartoum, Sudan, Thursday, April 20, 2023. The latest attempt at a cease-fire between the rival Sudanese forces faltered as gunfire rattled the capital of Khartoum. Through the night and into Thursday morning, gunfire could be heard almost constantly across Khartoum. (AP Photo/Marwan Ali)
الأضرار التي خلفها القتال في الخرطوم
السودان

الجيش السوداني: إجلاء رعايا أجانب بطائرات عسكرية خلال ساعات

البرهان تلقى اتصالات من رؤساء دول لضمان إجلاء رعاياهم من السودان بسبب الاشتباكات

العربية.نت
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أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، أنه سيتم تقديم المساعدة اللازمة لإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية للدول من السودان خلال الساعات القادمة، على خلفية الاشتباكات الدامية التي تعصف بالبلاد منذ السبت الماضي.

وذكرت القوات المسلحة السودانية في بيان أن ذلك جاء عقب اتصالات بين البرهان ورؤساء عدد من الدول التي طلبت تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها من البلاد.

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وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستقوم بإجلاء رعاياها جواً بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم و"يتوقع الشروع في ذلك فوراً".

وأضافت القوات المسلحة أنه جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية براً إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الطريقة.

يأتي هذا بينما أكدت نقابة أطباء السودان اليوم السبت أن إجلاء الرعايا الأجانب من البلاد سيزيد الخطر على المواطنين العزل. وقالت اللجنة في بيان نشرته على فيسبوك "أثبتت التجربة حرص طرفي النزاع من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على حياة الرعايا الأجانب فقط دون مراعاة لحرمة حياة أبناء شعبهم المسالم".

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وأضافت أن إصرار الدول على إجلاء رعاياها من السودان "دلالة" على فشل المطالبة بوقف إطلاق النار، وأن تلك الدول تتوقع استمرار النزاع المسلح وامتداده إلى الأحياء السكنية.

هذا وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد قالت أمس الجمعة إن الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة بحث في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سلامة الأميركيين.

من جهته قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة إن الجيش يعد خيارات لإخلاء السفارة الأميركية في السودان، في الوقت الذي لا تزال فيه إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستجلي الموظفين من العاصمة السودانية.

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