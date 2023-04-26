سفارة السودان: نثمن جهود السعودية لدورها في إجلاء الأجانب
السفارة السودانية بالسعودية لـ"العربية": نشكر المملكة لتوفير السكن للسودانيين العالقين
أعربت سفارة السودان بالسعودية عن تثمينها لجهود المملكة ودورها في إجلاء الرعايا الأجانب من البلاد والوصول للهدنة الحالية.
وقال القائم بأعمال سفارة السودان بالسعودية في حديث مع قناة "العربية": "نشكر المملكة لتوفير السكن للسودانيين العالقين".
هذا واتهم القائم بأعمال سفارة السودان بالسعودية قوات الدعم السريع بتعمّد تعطيل الملاحة في مطار الخرطوم الدولي.
يأتي هذا بينما وصل صباح اليوم الأربعاء ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادماً من بورتسودان.
وقد وصلت السفينة "أمانة" تحت حماية القوات البحرية السعودية وعلى متنها 1687 شخصاً من 58 جنسية، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.
سفينة الإجلاء هذه أقلت 46 أميركياً و40 بريطانياً و11 ألمانياً و4 فرنسيين و13 سعودياً، كما أقلت أيضاً 560 إندونيسياً و239 يمنياً و198 سودانياً و26 تركياً.
وهذه هي ثالث رحلة إجلاء تصل إلى السعودية قادمةً من السودان.
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