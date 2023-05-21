الجيش السوداني والدعم السريع يوقعان اتفاق هدنة لمدة 7 أيام

أكدت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" مساء السبت أن وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقعا، خلال المحادثات الجارية في مدينة جدة بالسعودية، على اتفاق هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام.

وبحسب المصادر، تم توقيع الاتفاق بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

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وأضافت المصادر أن الاتفاق ينص على وقف لإطلاق النار يبدأ سريانه بعد 48 ساعة من لحظة التوقيع.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة تتكون من السعودية والولايات المتحدة وتتضمن ممثلين عن كل من الجيش وقوات الدعم السريع.

ويشمل الاتفاق خروج القوات العسكرية من المستشفيات والسماح بإصلاح المرافق الخدمية الأساسية. كذلك يلحظ الاتفاق تشغيل المستشفيات وتوزيع المساعدات الإغاثية على المحتاجين.

في سياق متصل، يشدد الاتفاق على السماح بجمع جثامين قتلى الاشتباكات ودفنها.

وفي وقت لاحق قالت وزاية الخارجية الأميركية غن "الولايات المتحدة والسعودية تؤكدان التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان لمدة 7 أيام وسريان وقف إطلاق النار بعد 48 ساعة".