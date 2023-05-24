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وزارة الخارجية السعودية
السودان

السعودية وأميركا تطالبان بالتزام الطرفين بالسودان بوقف النار

وزارة الخارجية السعودية: المملكة وأميركا أبلغتا طرفي الصراع في السودان بوجود انتهاكات لوقف النار

العربية.نت
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قالت وزارة الخارجية السعودية، مساء الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تجددان التأكيد على أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية في السودان.

وأكدت أن الطرفان بالسودان لم يلتزما بعدم السعي وراء مكاسب عسكرية قبل وقف النار، مضيفةً أن الرياض وواشنطن تطالبان بالتزام الطرفين في السودان بوقف النار.

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وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية: "تجدد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار (قصير الأمد) والترتيبات الإنسانية في السودان والتي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المملكة العربية السعودية، في مدينة جدة، بتاريخ 20 مايو 2023م، بعد مضي خمسة أسابيع على الصراع المستمر، فالشعب السوداني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وإلى عودة الخدمات الأساسية، وهو ما سيكون ممكناً في ظل وقف إطلاق النار المؤقت".

التوقيع على وقف النار بالسودان في جدة (من حساب وزارة الخارجية السعودية على تويتر )
التوقيع على وقف النار بالسودان في جدة (من حساب وزارة الخارجية السعودية على تويتر )
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وأضاف البيان: "لاحظ المسهّلون (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة) خلال هذه المحادثات أن كلا الطرفين لم يلتزما بعدم السعي وراء مكاسب عسكرية خلال فترة الـ 48 ساعة، وقبل بدء وقف إطلاق النار، وبالرغم من أن القتال في الخرطوم أخف شدةً عن ذي قبل، إلا أن المسهلين أبلغوا طرفي الصراع بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، تضمنت عمليات هجوم في الخرطوم والأبيض وهجمات جوية واستغلال للأسلحة".

وتابع البيان: "انخرط ممثلون للجنة المتابعة والتنسيق اليوم في جدة في نقاشات بنّاءة حول المساعدات الإنسانية وإيصالها، وعملوا على ضم قيادات الطرفين للحديث عن الادعاءات بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المحتاجين".

وختم البيان: "ونظراً لاستمرار معاناة الشعب السوداني كنتيجةٍ لهذا الصراع المدمّر، فإن المملكة والولايات المتحدة تجددان التزامهما للشعب السوداني، وتطالبان بالتزام الطرفين بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية".

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