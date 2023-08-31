البرهان: نستعد لمرحلة ما بعد الحرب في السودان

بعدما توسّعت دائرة الاشتباكات في السودان بين قوات الجيش من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، أكد قائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، أن السودان يتعرض لمؤامرة كبرى.

وشدد في كلمة له، الخميس، على أن هذه الحرب سوف تنتهي، وأن الناس تستعد لترتيبات ما بعد الحرب، مطالباً المتمردين بتسليم أسلحتهم.

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"جرائم حرب"

وكشف أنهم ارتكبوا جرائم حرب في دارفور والخرطوم، لافتاً إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، موضحا أن الشرطة السودانية جاهزة بكل قواتها للدفاع عن الأمن والاستقرار.

كما أشار إلى أن الشرطة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة للحفاظ على الأمن في السودان، موضحاً أن الحرب تهدد وحدة السودان إذا لم تنتهِ في أقرب وقت.

البرهان: الشرطة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة للحفاظ على الأمن

وأعلن أن الشرطة والقوات المسلحة يد واحدة لحماية الدولة ومؤسساتها، موضحا أن عناصرها موجودون في كل أرجاء السودان ويقومون بواجبهم.

5 أشهر من القتال

أتت كلمة البرهان بعد عودته من مصر بعد زيارة استغرقت يوما واحداً، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

البرهان: الشرطة والقوات المسلحة يد واحدة لحماية الدولة ومؤسساتها

وأكد قائد الجيش السوداني في كلمة له عقب اللقاء أن القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم، وأن ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفق قوله.

وأضاف أن الجيش يسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من سيحكمه، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن الأزمة السودانية التي أنهكت البلاد شهرها الخامس مازالت مستمرة، حاصدة مئات القتلى، ودافعة نحو 5 ملايين إنسان إلى النزوح.