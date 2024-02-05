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A Sudanese woman sits at a market in the Zamzam camp for internally displaced persons in Northern Darfur on April 12, 2016. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) / TO GO WITH AFP STORY BY ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI
نازحون في مخيم زمزم (أرشيفية)
السودان

السودان.. وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في دارفور

منظمة أطباء بلا حدود: تم التخلي عن سكان مخيم زمزم بالكامل تقريباً

العربية.نت
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قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، إن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم الواقعة بشمال دارفور بالسودان وهو أحد أكبر وأقدم مخيمات النازحين في البلاد.

وقالت كلير نيكوليه مسؤولة قسم الطوارئ بالمنظمة: "قبل اندلاع الصراع في أبريل من العام الماضي، كان الناس في المخيم يعتمدون بشكل كبير على الدعم الدولي للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة وكل شيء. والآن، تم التخلي عنهم بالكامل تقريباً".

مخيم زمزم
مخيم زمزم

ودعت المنظمة في بيان إلى التعبئة الجماعية للمجتمع الدولي وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية فوراً لإنقاذ الأرواح في زمزم، موضحةً أن سوء التغذية بلغ جميع مستويات الطوارئ في المخيم.

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وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكد، الجمعة الماضية، أنه يتلقى بالفعل تقارير عن أشخاص يموتون جوعاً في السودان جراء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وأشار البرنامج إلى أن 18 مليون شخص في أنحاء البلاد يواجهون حالياً مستويات حادة من الجوع، مطالباً الطرفين المتحاربين بتقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين بشكل آمن.

ويدور قتال في السودان منذ 15 أبريل 2023، بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد)، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا". كما أدى لنزوح الملايين.

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