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الجيش السوداني (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر من قوات الجيش السوداني (أرشيفية- فرانس برس)

بعد فيديو لرؤوس مقطوعة.. الجيش السوداني "سنحاسب المتورطين"

دبي- العربية.نت
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بعد انتشار فيديوهات صادمة لعنصرين من القوات المسلحة يلوحان برأسين مقطوعين، تم تداولها بشكل واسع منذ أمس الخميس على مواقع التواصل، أكد الجيش السوداني أنه يلاحق الموضوع.

وأوضح أنه يجري بشأن تلك المقاطع المصورة التي وصفها بالصادمة، لأفراد يحملون رأسين مقطوعين من منسوبي قوات الدعم السريع.

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نلتزم بالقوانين

كما شدد في بيان، اليوم الجمعة، على أنه سيتم محاسبة المتورطين إذا ثبت انتماؤهم للقوات المسلحة.

إلى ذلك، أكد تقيد القوات المسلحة التام بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية و"عدم مجاراة الميليشيات في انتهاكاتها المستمرة منذ بدء هذه الحرب"، وفق تعبيره.

أتى ذلك، فيما دخلت الحرب مع الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، شهرها الحادي عشر وسط تراجع الآمال بقرب التوصل لحل بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد.

قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (أرشيفية- أسوشييتد برس)
قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (أرشيفية- أسوشييتد برس)

ومنذ اندلاع الصراع العنيف بين الجانبين، تبادل الطرفان العديد من الاتهامات التي تنوعت بين سرقة ونهب المنازل والمؤسسات إلى قصف المدنيين، واعتقالهم دون مسوغات، وصولاً حتى إلى اغتصاب النساء، بحسب ما أوردت بعض التقارير الأممية.

فيما تسببت المواجهات المستمرة بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ولم تفلح كافة المحاولات والمساعي الدولية والإقليمية حتى الساعة في جعل طرفي النزاع يجلسان معاً من أجل حل الأزمة.

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