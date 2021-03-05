.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سوريا.. سر ضربة أميركية ثانية ألغيت في آخر لحظة

آثار الضربة الأميركية التي استهدفت موقعا للميليشيات الإيرانية على الحدود السورية العراقية (أرشيفية- فرانس برس)
ميليشيات إيران

سوريا.. سر ضربة أميركية ثانية ألغيت في آخر لحظة

ضربتان كانتا ستستهدفان ميليشيات إيران في سوريا على الحدود مع العراق .. لكن امرأة وأطفالا في الموقع قلبوا الأمر

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لم تكن على ما يبدو الضربة الأميركية التي نفذت في 26 فبراير الماضي يتيمة، لولا ظروف طارئة، فقد قررت واشنطن تنفيذ ضربتين ضد مواقع للميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الممتدة على الحدود السورية العراقية، لا سيما في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين، وبعد الهجوم الصاروخي الذي طال مطار أربيل في كردستان العراق.

بشاحنات خضار.. ميليشيات إيران تنقل سلاحاً من العراق لسوريا العراق بشاحنات خضار.. ميليشيات إيران تنقل سلاحاً من العراق لسوريا

لكن الرئيس الأميركي عاد وألغى تلك الغارة الجوية التي كانت ستستهدف موقعا ثانيا في سوريا في اللحظة الأخيرة، بعد أن أبلغته المخابرات بوجود امرأة وأطفال في الموقع، حسبما أفادت صحيفة التيليغراف البريطانية.

امرأة وأطفال

وفي التفاصيل، أشارت إلى أنه بعد 10 أيام من المداولات، أمر بايدن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالشروع في شن ضربات على هدفين للميليشيات الإيرانية في سوريا في ذلك اليوم من الشهر الماضي.

إلا أنه تلقى لاحقا تحذيراً عاجلاً من أحد مساعديه قبل 30 دقيقة فقط من الغارة بأن مدنيين في المنطقة. فقد نقلت مصادر ميدانية وجود امرأة مع أطفال في فناء في أحد المواقع.

موقع للميليشيات الإيرانية على الحدود السورية العراقية (أرشيفية- فرانس برس)
موقع للميليشيات الإيرانية على الحدود السورية العراقية (أرشيفية- فرانس برس)

ولعل الرسالة من هاتين الضربتين كانت إرسال إشارة للقيادة في إيران بأن الإدارة الجديدة سترد على الاستفزازات في الشرق الأوسط لكنها لا تسعى إلى البدء في تصعيد التوترات.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، كان أكد الشهر الماضي، تعليقا على الغارة في سوريا، أن الهدف الذي طالته تابع للميليشيات نفسها المسؤولة عن هجوم أربيل. وأضاف "لقد نصحت الرئيس بالعملية.. قلنا مراراً إننا سنرد وفق جدول زمني".

ومطلع الشهر الجاري، أعلن البنتاغون مقتل أحد أفراد الميليشيات وإصابة 2 في الغارة الأميركية بسوريا الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة في حينه جون كيربي للصحافيين "سنواصل عملية التقييم، كما تعلمون، وإذا طرأ تغيير فسوف نخطركم بالتأكيد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية
ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً

الأكثر قراءة

كورونا يهاجم بقوة.. وفاة فنانة واثنان يصارعان كورونا يهاجم بقوة.. وفاة فنانة واثنان يصارعان
السعودية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد السعودية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد
جلسة طارئة في البرلمان التركي لمناقشة المقاطعة الشعبية السعودية جلسة طارئة في البرلمان التركي لمناقشة المقاطعة الشعبية السعودية
بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات
إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية
ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً

قبل أن تذهب

سلطات النيجر تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
سلطات النيجر تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان

اكتشف المزيد