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حملة لـ"قسد" بمخيم الهول تسفر عن اعتقال عناصر وقيادي في داعش

An image grab from a video made available on the People's Protection Units' (YPG) Press office on March 28, 2021, shows Kurdish YPG forces lining-up men by a fence during a security operation at the Kurdish-run Al-Hol camp which holds suspected relatives of Islamic State (IS) group fighters, in the northeastern Syrian Hasakeh governorate. Kurdish forces made dozens of arrests in a security operation launched at the camp for suspected family members of Islamic State group militants in northeast Syria, a war monitor and Kurdish officials said. Al-Hol is the largest such settlement controlled by Kurdish authorities, who warn it is emerging as an extremist powder keg following dozens of murders in the camp since the start of the year.
من حملة قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول
داعش

حملة لـ"قسد" بمخيم الهول تسفر عن اعتقال عناصر وقيادي في داعش

يُشارك 5000 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وقوات الأمن الكردية (الأسايش) في الحملة داخل المخيم المكتظ بنحو 62 ألف شخص

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دبي – العربية.نت

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ألقت القبض على 9 عناصر من داعش في مخيم الهول بسوريا، أحدهم قيادي في التنظيم الإرهابي.

كما أشار إلى أن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ بداية العام داخل المخيم وصل إلى 40 شخصاً.

يأتي هذا فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم توقيف 53 شخصاً في إطار حملة أمنية غير مسبوقة بدأت الأحد ضد عناصر تنظيم داعش والمتعاونين معهم داخل مخيم الهول الذي شهد مؤخراً حوادث أمنية واغتيالات في شمال شرقي سوريا.

من حملة قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول
من حملة قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول

ويُشارك خمسة آلاف عنصر من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وقوات الأمن الكردية (الأسايش) في الحملة داخل المخيم المكتظ بنحو 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال. وبينهم آلاف الأجانب ممن يقبعون في قسم مخصص لهم تحت حراسة مشددة.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان الثلاثاء عن "توقيف 53 فرداً من عناصر داعش، بينهم خمسة مسؤولين عن الخلايا التي كانت تقوم بعمليات الإرهاب والعنف ضمن المخيم" منذ بدء العملية، الأحد.

وضبطت القوات "العديد من أجهزة الهاتف النقالة إضافة الى العديد من الحواسيب المحمولة".

وقال المسؤول الإعلامي في قوات حماية الشعب سيامند علي لوكالة "فرانس برس" الاثنين إن من بين المضبوطات أيضاً "سكاكين وحقائب وملابس عسكرية وأجهزة آيباد" عثر على بعض منها "داخل خنادق صغيرة".

من حملة قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول
من حملة قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول

وحذرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم. وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات متطرفة أخرى في تقرير الشهر الماضي عن "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية" في المخيم. وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية أخرى، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين.

وأحصى مسؤول كردي بداية الشهر الحالي، مقتل 31 شخصاً منذ بداية العام بأدوات حادة أو مسدسات. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في تغريدة لاحقاً أن 15 شخصاً قتلوا في المخيم خلال الشهر الحالي وحده.

من حملة قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول
من حملة قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول
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ومنذ إعلان القضاء على داعش قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين.

إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة. واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء المتطرفين.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تغريدة الاثنين "نجدد دعوتنا الدول الأجنبية إلى استعادة مواطنيها وتقديم المزيد من الدعم الإنساني لمخيم الهول لتحسين الظروف والاستقرار" فيه.

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