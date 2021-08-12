مقتل عنصرين من ميليشيات إيران بانفجار لغم في بادية الرقة

قُتل عنصران من الميليشيات التابعة لإيران في سوريا، اليوم الخميس، جراء انفجار لغم أرضي في بادية الرقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العنصرين سوريا الجنسية، مضيفاً أن الانفجار وقع على سلسلة جبال البشري في بادية الرقة الشرقية، حيث تنشط خلايا تنظيم داعش.

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على صعيد متصل، شن عناصر داعش اليوم هجوماً على نقاط تابعة لـ"الدفاع الوطني" التابع لقوات النظام السوري في باديتي المسرب والمدحول بريف دير الزور الغربي.

وتسبب الهجوم بوقوع خسائر بشرية في صفوف عناصر "الدفاع الوطني"، لم يتمكن المرصد من توثيقها.

كما رصد المرصد تنفيذ الطائرات الحربية الروسية عشرات الضربات الجوية منذ مطلع الشهر الجاري، على مناطق متفرقة من البادية ضمن محافظات حمص والرقة ودير الزور وحماة، فيما تواصل قوات النظام والمسلحون الموالون لها عمليات ضد داعش في باديتي تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي.