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مقتل عنصرين من ميليشيات إيران بانفجار لغم في بادية الرقة

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A resident points to what he said was a land mine, in the village of al-Heesha in Raqqa district after it was captured from Islamic State, north of Raqqa city, Syria November 15, 2016. REUTERS/Rodi Said
لغم أرضي في الرقة (أرشيفية)
ميليشيات إيران

مقتل عنصرين من ميليشيات إيران بانفجار لغم في بادية الرقة

المرصد السوري: خسائر بشرية في صفوف قوات النظام في هجوم لداعش بريف دير الزور

دبي – العربية.نت

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قُتل عنصران من الميليشيات التابعة لإيران في سوريا، اليوم الخميس، جراء انفجار لغم أرضي في بادية الرقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العنصرين سوريا الجنسية، مضيفاً أن الانفجار وقع على سلسلة جبال البشري في بادية الرقة الشرقية، حيث تنشط خلايا تنظيم داعش.

تفكيك ألغام أرضية في الرقة (أرشيفية)
تفكيك ألغام أرضية في الرقة (أرشيفية)
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على صعيد متصل، شن عناصر داعش اليوم هجوماً على نقاط تابعة لـ"الدفاع الوطني" التابع لقوات النظام السوري في باديتي المسرب والمدحول بريف دير الزور الغربي.

وتسبب الهجوم بوقوع خسائر بشرية في صفوف عناصر "الدفاع الوطني"، لم يتمكن المرصد من توثيقها.

كما رصد المرصد تنفيذ الطائرات الحربية الروسية عشرات الضربات الجوية منذ مطلع الشهر الجاري، على مناطق متفرقة من البادية ضمن محافظات حمص والرقة ودير الزور وحماة، فيما تواصل قوات النظام والمسلحون الموالون لها عمليات ضد داعش في باديتي تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي.

غارات على دير الزور (أرشيفية)
غارات على دير الزور (أرشيفية)
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