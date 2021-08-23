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التحالف الدولي "يشتبك" مع طائرة مسيرة فوق سوريا ويسقطها

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A picture taken on December 16, 2019, shows a helicopter of the US-led military coalition in Syria over Washukanni camp which was recently established on the outskirts of Hasakeh city for people displaced from the northeastern Syrian town of Ras Al-Ain and its surroundings due to the Turkey-backed military offensive.
مروحية للجيش الأميركي في سوريا (أرشيفية)
سوريا والأسد

التحالف الدولي "يشتبك" مع طائرة مسيرة فوق سوريا ويسقطها

وزارة الدفاع الأميركية كانت قد قالت الشهر الماضي إنها تشعر بقلق عميق من شن هجمات على أفراد أميركيين في سوريا والعراق

واشنطن – رويترز

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قال الجيش الأميركي إن طائرة مقاتلة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أسقطت طائرة مسيرة في شرق سوريا السبت بعد اعتبارها "تهديداً".

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل بالجيش الأميركي واين ماروتو: "نجحت طائرة التحالف في الاشتباك مع طائرة مسيرة وإسقاطها.. بالقرب من قاعدة القرية الخضراء".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد قالت الشهر الماضي إنها تشعر بقلق عميق من شن هجمات على أفراد أميركيين في سوريا والعراق بعد استهداف دبلوماسيين وقوات أميركية في ثلاث هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة جنديين أميركيين.

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وفي يوليو الماضي دمر التحالف الدولي "منظومة جوية مسيرة" استهدفت قواته شمال شرقي سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جيسيكا ماكنولتي: "اليوم ردّت قوات التحالف على منظومة جوية مسيرة في منطقة عمل القوات بشمال شرق يسوريا ودمّرتها".

وأضافت: "لا نستطيع مناقشة تفاصيل حماية القوات أكثر، ولكن لم يتم تسجيل إصابات في صفوف الجنود الأميركيين أو وقوع أي أضرار".

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