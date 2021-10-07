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مقتل جندي تركي في قصف متبادل مع قوات كردية في ريف حلب

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التدخل التركي

مقتل جندي تركي في قصف متبادل مع قوات كردية في ريف حلب

المرصد السوري يفيد بوقوع قصف صاروخي مكثّف ومتبادل بين القوات التركية والقوات الكردية في ريف حلب الشمالي

العربية.نت

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن مناطق في ريف حلب الشمالي تشهد قصفاً صاروخياً مكثفاً ومتبادلاً بين القوات التركية وفصائل موالية لها من جهة وقوات كردية منتشرة في المنطقة من جهة أخرى، مما أسفر عن مقتل عنصر على الأقل من القوات التركية.

قوات تركية في ريف حلب (أرشيفية)
قوات تركية في ريف حلب (أرشيفية)

وأشار المرصد إلى استهداف القوات التركية والموالين لها بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية منذ ساعات الصباح الأولى مناطق في سد الشهباء والسموقية وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية.

من جهتها، قصفت القوات الكردية مناطق النفوذ التركي ومنها قاعدة التويس في محيط مارع شمالي حلب.

قوات كردية في ريف حلب (أرشيفية)
قوات كردية في ريف حلب (أرشيفية)

وذكر المرصد أن هناك "معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، ومعلومات عن سقوط قتيل على الأقل من القوات التركية في القصف على التويس".

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وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفت الأحد بالمدفعية الثقيلة قريتي عين دقنة ومرعناز ومواقع أخرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

كذلك أفاد المرصد في 29 سبتمبر/أيلول الماضي عن قصف طال قرى بيلونية وعين دقنة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، مصدره القوات التركية المتمركزة في ريف حلب الشمالي.

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