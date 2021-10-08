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مسيرة مجهولة تستهدف مواقع لميليشيا إيرانية في دير الزور

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A picture taken on November 12, 2018 from al-Qaim in Iraq's border al-Anbar province shows the Syrian border city of Albu Kamal in the Deir Ezzor region. Iraqi troops have reinforced their positions along the porous frontier with neighbouring war-torn Syria, fearing a spillover from clashes there between Islamic State group jihadists and US-backed forces.
مدينة البوكمال في ريف دير الزور (أرشيفية)
ميليشيات إيران

مسيرة مجهولة تستهدف مواقع لميليشيا إيرانية في دير الزور

إطلاق رصاص مكثف في البوكمال في محاولة من قِبل الميليشيا لاستهداف المسيّرة عبر المضادات الأرضية

العربية.نت

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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام طائرة مسيّرة مجهولة الهوية باستهداف مقرات عسكرية للميليشيا الإيرانية في مدينة البوكمال بريف دير الزور، اليوم الجمعة.

وأضاف أن حرائق اندلعت في بعض المقرات الواقعة في محيط مشفى عائشة بمدينة البوكمال إثر قيام المسيّرة باستهدافها.

وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق رصاص بشكل مكثف في مدينة البوكمال، "في محاولة من قِبل الميليشيا الإيرانية لاستهداف المسيّرة عبر المضادات الأرضية"، حسب المرصد.

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كما أشار المرصد إلى "حالة من الاستنفار" تشهدها مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

وفي الـ28 من سبتمبر/أيلول المنصرم، كان المرصد قد أفاد باستهداف جوي من قبل طيران حربي مجهول الهوية، أدى إلى تدمير منصات لصواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع، كانت الميليشيا التابعة لإيران قد نصبتها بمنطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين والتي تعد أكبر تجمع للميليشيا في المنطقة.

وتسبب الاستهداف وشظايا الصواريخ حينها بإصابة 12 شخصا على الأقل من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

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