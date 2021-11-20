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عبوة تنفجر في معبر نصيب بين سوريا والأردن.. وأضرار محدودة

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عبوة في معبر نصيب بين الأردن و سوريا 20 نوفمبر 2021
الأضرار التي خلفها الانفجار في معبر نصيب
سوريا والأسد

عبوة تنفجر في معبر نصيب بين سوريا والأردن.. وأضرار محدودة

لم يتم تسجيل أي إصابات.. وحركة المعبر لم تتأثر جراء انفجار العبوة الناسفة

العربية.نت

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انفجرت عبوة ناسفة، اليوم السبت، في معبر نصيب السوري الحدودي مع الأردن، حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مسؤول في الشرطة السورية.

ونقلت الوكالة عن العميد ضرار الدندل، قائد شرطة محافظة درعا، قوله إن "انفجار العبوة الناسفة التي زرعها مجهولون قرب إحدى النقاط الأمنية في معبر "نصيب-جابر" الحدودي السوري-الأردني، لم يسفر عن أي إصابات بشرية".

كما قال الدندل إن "من قام بزرع العبوة، كانت غايته إحداث أكبر قدر من الوفيات والأضرار، إلا أن الأضرار كانت مادية فقط".

الأضرار التي خلفها الانفجار في معبر نصيب، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك"
  • الأضرار التي خلفها الانفجار في معبر نصيب، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك"
  • الأضرار التي خلفها الانفجار في معبر نصيب، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك"
  • الأضرار التي خلفها الانفجار في معبر نصيب، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك"
3 صور
الأضرار التي خلفها الانفجار في معبر نصيب، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك"
الأضرار التي خلفها الانفجار في معبر نصيب، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك"
الأضرار التي خلفها الانفجار في معبر نصيب، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك"
الأضرار التي خلفها الانفجار في معبر نصيب، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك"
الأضرار التي خلفها الانفجار في معبر نصيب، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك"
الأضرار التي خلفها الانفجار في معبر نصيب، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك"
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وأشار إلى أن "حركة المعبر لم تتأثر بالمطلق جراء انفجار العبوة، وعملياته تسير بشكل طبيعي، والجهات المعنية تقوم بعملها على أكمل وجه"، حسب تعبيره.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي كان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، قد أعلن إعادة فتح الحدود الأردنية السورية ‏‏(عبر معبر ناصيب-جابر) أمام حركة الشحن والمسافرين.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي بهدف تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة.

معبر "نصيب-جابر" الحدودي بين الأردن وسوريا (أرشيفية)
معبر "نصيب-جابر" الحدودي بين الأردن وسوريا (أرشيفية)
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