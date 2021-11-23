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هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في ريف الحسكة

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TOPSHOT - US soldiers walk while on patrol by the Suwaydiyah oil fields in Syria's northeastern Hasakah province on February 13, 2021. / AFP / Delil SOULEIMAN
قوات أميركية في الحسكة (أرشيفية)
سوريا والأسد

هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في ريف الحسكة

القوات السورية تعترض رتلاً عسكرياً أميركياً جنوب شرق القامشلي وتمنعه من المرور باتجاه المدينة

العربية.نت

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أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، بتعرض قاعدة أميركية في مطار خراب الجير بريف الحسكة لهجوم بالقذائف الصاروخية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية لم تسمها قولها إن 5 صواريخ استهدفت المطار العسكري، الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة لها، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأضافت المصادر أنه فور استهداف القاعدة، شهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للطائرات المروحية والحربية التابعة للقوات الأميركية.

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وبحسب وكالة "سانا"، فقد تعرضت القواعد الأميركية في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لدير الزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الماضيين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد في 9 نوفمبر الحالي بتسيير القوات الأميركية دورية عسكرية في بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، حيث قام الجنود الأميركيون بالتجول داخل البلدة سيراً على الأقدام، بالإضافة إلى استطلاع المنطقة بحثاً عن موقع لقاعدة عسكرية جديدة تنوي القوات الأميركية إنشاءها في المنطقة.

في سياق آخر، قالت وكالة "سانا" إن "القوات السورية اعترضت رتلاً عسكرياً أميركياً عند قرية عاكولة جنوب شرق مدينة القامشلي ومنعته من المرور باتجاه المدينة".

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