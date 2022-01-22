قسد: هجوم داعش على سجن الحسكة هو الأكبر والأكثر تنظيماً

أعلن الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا زيدان العاصي، اليوم الجمعة، إنه تمت إعادة السيطرة بشكل كامل على سجن الصناعة وحي غويران بمدينة الحسكة.

وقال في بيان "حاليا قواتنا وبمساندة التحالف الدولي جويا تسيطر على السجن وحي غويران سيطرة كاملة، ولم يتبقى إلا بعض الأفراد ولازالت الاشتباكات مستمرة لهذه اللحظة".

مادة اعلانية

كما أضاف "الملاحظ في هذا الهجوم أنه الأكبر والأكثر تنظيما منذ دحر داعش، وإن دلّ على شيء فيدل على أنّ هناك قوة دولية تساند هذه المجموعات الإرهابية أو تغض النظر عن تحركاتها في سبيل ضرب الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

تركيا تحرك قواتها

وتابع العاصي "لاحظنا مع بدء هجوم عناصر داعش الإرهابي أن تركيا أيضا حركت قواتها والقوات المرتزقة التي معها باتجاه تل تمر، وكذلك استخدمت المسيرات لضرب الأرتال القادمة لمؤازرة القوات التي دخلت من أجل تحرير السجن والمنطقة من المجموعات الإرهابية".

وقال المسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "داعش لا زال موجودا ويحاول إعادة صفوفه في سوريا والعراق، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا التنظيم".

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق من مساء اليوم بأن الاشتباكات تجددت في محيط سجن غويران والأحياء المجاورة له وسط تحليق لطائرات التحالف الدولي في أجواء المنطقة وإلقائها قنابل ضوئية فوق السجن. وقال في تقريره إن عشرات الموظفين وحراس السجن محتجزون لدى عناصر داعش داخل السجن.

وأضاف أن طائرة للتحالف الدولي قصفت مبنى كلية الاقتصاد في مدينة الحسكة، بعد عصيان مجموعة من السجناء الفارين في المبنى، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار والخسائر البشرية.

كما تابع المرصد أن قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى حي غويران بالحسكة، وسط استمرار الفوضى في الحي.

صد هجوم داعش

بدوره، أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في وقت سابق من اليوم نجاحهم في صد هجوم داعش على سجن غويران بالحسكة واعتقال جميع الهاربين.

وقال عبدي عبر تويتر "حشد تنظيم داعش الإرهابي معظم خلاياه النائمة في محاولة لتنظيم هروب من السجن بمساعدة انتحاريين وتمرد من قبل المعتقلين داخل السجن".وأضاف "قواتنا الأمنية نجحت بمساعدة التحالف بصد الهجوم وتم تطويق محيط السجن بالكامل واعتقال جميع الهاربين... نؤكد أن قتالنا ضد داعش مستمر ولن نتوقف حتى وضع جميع العناصر الإجرامية خلف القضبان".

قام تنظيم داعش الارهابي بحشد معظم خلاياه النائمة للوصول إلى أكبر مراكز احتجاز الارهابيين في مدينة الحسكة و محاولة الفرار بهم. حيث قام التنظيم باستخدام المفخخات و الانتحاريين، رافقه استعصاء المعتقلين داخل السجن. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) January 21, 2022

لكن وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش قالت اليوم إن مقاتليها يشنون منذ مساء أمس هجوما واسعا على سجن غويران بمحافظة الحسكة "بهدف تحرير الأسرى المحتجزين بداخله". وأضافت أن الاشتباكات لا تزال جارية في محيط السجن وأحياء أخرى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق اليوم بارتفاع عدد قتلى أحداث منطقة سجن غويران بالحسكة إلى 67 قتيلا بينهم 39 من تنظيم داعش.وقال المرصد إن الأحداث التي بدأت منذ مساء أمس الخميس أسفرت أيضا عن مقتل 23 من قوات الأمن الداخلي الكردية (الأشايس) وقوات مكافحة الإرهاب وحراس السجن إضافة إلى خمسة مدنيين.

وذكر المرصد أن عدد قتلى الاشتباكات مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.