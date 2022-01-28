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انفجارات في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيران

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Smoke rises from the last besieged neighborhood in the village of Baghouz, Deir Al Zor province, Syria March 20, 2019. Picture taken March 20, 2019. REUTERS/Rodi Said
دير الزور (أرشيفية)
سوريا والأسد

انفجارات في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيران

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن دوي الانفجارات في المدينة الواقعة في ريف دير الزور تزامن مع تحليق طائرات مجهولة في سماء المنطقة

العربية.نت

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن انفجارات دوت في مدينة الميادين السورية التي تخضع لسيطرة ميليشيات تابعة لإيران في ريف دير الزور.

وقال المرصد إن دوي الانفجارات تزامن مع تحليق طائرات مجهولة في سماء المنطقة.

ولم يذكر المرصد أي تفاصيل عما إذا كانت وقعت خسائر بشرية جراء الانفجارات.

وفي وقت سابق من اليوم كان المرصد قد أكد وصول شاحنتين إلى مخازن سلاح تابعة لحزب الله اللبناني بمنطقة آثار الشبلي بريف دير الزور الشرقي خلال الساعات الماضية.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إنه جرى تحميل أسلحة وذخائر، منها صواريخ قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى، بالإضافة لسلاح خفيف ومتوسط، عبر الشاحنتين.

عناصر من حزب الله في سوريا (أرشيفية)
عناصر من حزب الله في سوريا (أرشيفية)
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وأضافت المصادر أن الشاحنتين وصلتا إلى ريف دمشق عند الحدود السورية-اللبنانية، حيث تم إفراغ حمولتهما بمواقع ومخازن تابعة لحزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن حزب الله أشرف على عملية نقل الأسلحة.

في سياق آخر، قال المرصد اليوم إن عناصر من تنظيم داعش هاجموا موقعا لقوات النظام ومسلحين موالين له في ريف دير الزور الشرقي، مما أسفر عن وقوع خسائر في صفوفهم.

وأضاف المرصد أن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف دارت بين الجانبين فجراً في قرية سعلو التي تبعد 30 كيلومترا عن مركز مدينة دير الزور، وأسفرت عن "خسائر بشرية".

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