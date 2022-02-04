ليلة مقتل زعيم داعش.. حفصة خرجت بأطفاله وفجرت نفسها

بعد العملية الهامة التي نفذتها القوات الأميركية في مدينة أطما في إدلب شمال غربي سوريا ليل الأربعاء الخميس، والتي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش عبدالله قرداش، في مبنى مؤلف من 3 طوابق، بدأت التفاصيل تظهر.

فقد كشفت مصادر العربية/الحدث معلومات تتعلق بالأشخاص الذين كانوا يرافقون قرداش ليلة مقتله.

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زوجته الثانية

وقالت المصادر إن "زوجة قرداش الثانية حفصة كانت متواجدة مع خمسة أطفال في الطابق الأول، فيما كان "الزعيم" مع زوجته الأولى في الطابق الثاني".

كما أضافت أن "القوات الأميركية التي نفذت حينها إنزالا بهدف اعتقال رأس داعش الأول، وجهت نداء من خلال المترجم، طالبة خروج جميع الأطفال والنساء وكذلك الرجال من المنزل".

فخرجت حفصة برفقة الأطفال الخمسة من الباب الأمامي للمبنى، إلا أنها حين شاهدت عناصر القوات الأميركية الخاصة استدارت وقامت بتفجير نفسها مع الصغار.

قرداش وزوجته الأولى

ثم بعد ذلك بدقائق قام زعيم داعش بتفجير نفسة برفقة زوجته الأولى.

يشار إلى أن الإدارة الأميركية كانت أعلنت أن القوات الأميركية تدربت مرارا وتكرارا على تنفيذ غارة بطائرات هليكوبتر على أمل الإمساك بزعيم التنظيم، من الطابق الثالث للمبنى السكني الذي تواجد فيه في بلدة أطما السورية على الحدود التركية، حيث كان مختبئا مع أسرته.

جثته قذفت بعيدا

لكن قبل أن تتمكن تلك القوات من الوصول إليه، فجر الملقب بـ "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" قنبلة ما أدى لانفجار قوي قذف جثته وجثثا أخرى من المبنى إلى الشوارع المحيطة.

من جهته، أوضح الجنرال في مشاة البحرية، فرانك ماكنزي، الذي يشرف على عمل القوات الأميركية في المنطقة أن العناصر الذين نفذوا الإنزال ليل الأربعاء الخميس أخرجوا ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال من الطابق الأول من المبنى قبل الانفجار الذي دمر الطابق العلوي.

كما أضاف في تصريحات مساء أمس الخميس أن "الانفجار، الذي كان أقوى مما يمكن توقعه من سترة انتحارية، قَتل جميع من كانوا في الطابق الثالث وقَذف العديد من الأشخاص فعليا خارج المبنى"..

إلى ذلك، أوضح أنه مع تقدم القوات الأمريكية إلى الطابق الثاني، بدأ مساعد للقرشي وزوجته إطلاق النار على تلك القوات ثم قُتلا. وقال إن طفلا عُثر عليه مقتولا هناك وتم إخراج ثلاثة أطفال آخرين ورضيع بأمان من الطابق الثاني.

يذكر أن مقتل زعيم داعش سيشكل انتكاسة جديدة قوية للتنظيم الذي حكم يوما "دولة الخلافة" التي أعلنها وشملت أراضي امتدت من سوريا إلى العراق.